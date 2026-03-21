João Fonseca é eliminado do Miami Open por Alcaraz: 'vou dormir pensando no que faria diferente' Tenista brasileiro enfrentou o número 2 do mundo e reflete sobre o que falta para competir com a elite do tênis mundial Estadão Conteúdo 21.03.26 8h33 João Fonseca foi eliminado do Miami Open nesta sexta-feira, 21, ao perder para Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com duplo 6/4. A partida ocorreu no Miami Gardens, no complexo do Hard Rock Stadium. O confronto evidenciou o que o brasileiro ainda busca para competir de igual para igual com a elite do tênis. Em um intervalo de dez dias, Fonseca enfrentou Jannik Sinner e Alcaraz, os dois melhores do ranking. Se contra o italiano ele conseguiu equilibrar a disputa com dois tie-breaks, diante do espanhol teve mais dificuldade para sustentar o nível ao longo do jogo. A diferença, na avaliação de Fonseca, está na repetição e na capacidade de manter o padrão ponto a ponto. "Eu me sinto melhor, me sinto mais confiante comigo mesmo. Sei que o nível pode estar até próximo, mas temos que buscar mais a constância. Tem muita coisa para trabalhar", disse o jovem tenista após a partida. A importância da constância e da repetição A análise do tenista carioca passa por situações específicas da partida. Uma delas, segundo ele, deve seguir na cabeça mesmo depois de sair de quadra. "A devolução no segundo saque é uma que eu vou dormir pensando nela: será que eu poderia ter enfrentado mais, ter feito alguma coisa diferente no segundo set?", refletiu Fonseca. Diante de jogadores como Alcaraz e Sinner, o espaço para oscilar é mínimo. Fonseca reconhece que o nível de exigência muda e que a margem de erro praticamente desaparece nos confrontos da elite. "São coisas que têm que trabalhar repetição, atrás de repetição até deixar constante. Esses caras não dão bola de graça. Eles acertam todas as devoluções, fazem os caras jogarem todas as bolas", afirmou o brasileiro. Próximos passos e avaliação positiva Mesmo com as duas derrotas, o brasileiro deixa Miami com uma leitura positiva do momento. Ele competiu, entendeu onde precisa evoluir e sai com direcionamento claro para a sequência da temporada. "Eu saio desses dois jogos feliz e com a cabeça erguida para seguir trabalhando e evoluindo", concluiu João Fonseca sobre sua experiência no Miami Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Miami João Fonseca vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 TENIS Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda Brasileiro de 19 anos inicia gira de saibro com torneios em Monte Carlo e Munique antes de Roland Garros 20.03.26 23h57 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58