João Fonseca bate Fokina, é campeão do ATP 500 da Basileia e conquista maior título da carreira Esse é apenas o segundo título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano Estadão Conteúdo 26.10.25 13h32 João Fonseca (Instagram @atptour) João Fonseca segue dando mostras do fenômeno que é. Neste domingo, o brasileiro de 19 anos conquistou o título mais importante da sua breve carreira no tênis. Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Esse é apenas o segundo título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano. Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista. Dessa forma, ele tem boas chances de chegar no Australian Open, primeiro Grand Slam de 2026, em janeiro, como um dos cabeças de chave. Rival de Fonseca na decisão, Davidovich Fokina aumenta seu calvário em decisões. Agora são cinco finais na carreira sem nenhum título. O espanhol teve match points em duas finais neste ano, nos ATPs de Delray Beach e Washington. Fonseca começou a partida "voando". O brasileiro quebrou o espanhol logo no primeiro game de saque do rival e confirmou o seu na sequência, salvando break points, para abrir 3 a 0. Davidovich Fokina, porém, reagiu e quebrou o brasileiro no game seguinte de serviço. O brasileiro voltou a se impor na partida e quebrou novamente o espanhol, caminhando para fechar o primeiro set em 6/3. Logo no primeiro game do segundo set, Fonseca quebrou o saque do espanhol. O brasileiro manteve a agressividade e consistência, quase quebrando Fokina novamente, até o final da parcial para fechar a partida e ganhar o título.