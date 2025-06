João Fonseca aplica 'pneu', vira na estreia em Eastbourne e fatura 1ª vitória na grama

Depois da dura eliminação em Halle na semana passada, João Fonseca reagiu no circuito nesta segunda-feira com uma grande vitória em sua estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O jovem tenista brasileiro buscou a virada, com direito a um "pneu" e nove games consecutivos, para superar o belga Zizou Bergs, 50º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/0 e 6/3.

O resultado marcou a primeira vitória de Fonseca na grama em nível ATP, em seu início de trajetória no circuito profissional. O triunfo quase veio na semana passada, quando chegou a ter um match point diante do italiano Flávio Cobolli. Mas deixou o resultado escapar no tie-break do terceiro set e sofreu uma dolorida virada.

Nas oitavas de final, o número 57 do mundo terá pela frente um desafio mais complicado. Enfrentará o americano Taylor Fritz, atual 5º do ranking e principal favorito ao título, na quarta ou quinta-feira. A disputa em Eastbourne é o último torneio do brasileiro antes de fazer sua estreia na chave principal de Wimbledon, que começa no dia 30, segunda que vem.

Com o triunfo desta segunda, Fonseca se tornou o mais jovem tenista da história a vencer uma partida em Eastbourne, superando o próprio Fritz e o alemão Alexander Zverev, que venceram partidas com 17 e 18 anos, respectivamente, em 2015 - a competição era disputada em Nottingham na ocasião.

Em um confronto inédito no circuito, sob forte vento na cidade inglesa, brasileiro e belga fizeram um primeiro set marcado pelo equilíbrio, sem quebras de saque. Fonseca teve três break points no saque do adversário, contra dois de Bergs. A definição acabou adiada para o tie-break.

No desempate, um lance chamou a atenção num set point do belga. O juiz de cadeira anotou bola fora enquanto o desafio eletrônico registrou bola dentro. O lance, então, foi para a revisão oficial, na qual o árbitro confirmou ponto para o brasileiro. Na sequência, porém, o belga não se abalou com a situação incomum e confirmou a vitória na parcial. Antes de sair em desvantagem na partida, Fonseca desperdiçou três set points.

Sem se abalar com as chances perdidas, o brasileiro começou o segundo set protagonizando a primeira quebra de saque da partida. Na sequência, embalou com nova quebra e abriu 4/0. Do outro lado, o belga de 26 anos parecia desconcentrado. Fonseca aproveitou o momento, impôs nova quebra e sacramentou o "pneu" em apenas 24 minutos.

Cada vez mais confiante em quadra, Fonseca continuou pressionando o belga, que vinha do vice-campeonato em Hertogenbosch, também na grama, há duas semanas. O brasileiro impôs nova quebra no segundo game e fez 2/0, somando nove games consecutivos. Bergs tentou reagir ao devolver a quebra. Mas Fonseca se impôs rapidamente mais uma vez no serviço do adversário e abriu a vantagem necessária para encaminhar a vitória.