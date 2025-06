Jhon Arias diz que foi premiado com gol de falta e que Fluminense atingiu 2 objetivos

Eleito o melhor em campo nos dois jogos do Fluminense no Mundial de Clubes, Jhon Arias disse que o gol que abriu o placar na vitória sobre o Ulsan por 4 a 2 neste sábado é resultado de hora extra após os treinos e que o Fluminense atingiu dois objetivos com o triunfo sobre os sul-coreanos.

"São muitas horas depois do treino para melhorar a batida de falta", afirmou ele. "Fui premiado com um lindo gol que nos deixou na vantagem do jogo", completou ele, dizendo que a virada sofrida pelo Fluminense no primeiro tempo aconteceu pois o time deixou de executar ações que tinha combinado. "Neste nível de torneio, os erros são marcados com gols do adversário."

Para ele, a atuação do Fluminense no segundo tempo, em que o time marcou 3 gols e virou o jogo, demonstrou a força da equipe, que é o primeiro colocado do Grupo F do Mundial. "A gente sai com dois objetivos cumpridos: vencer e terminar a rodada na liderança do grupo."

Arias afirmou que o time carioca tem deixado uma impressão muito boa no torneio nos Estados Unidos. "Fizemos dois jogos muito bons. Contra o Dortmund, não conseguimos marcar", afirmou ele, lembrando a estreia no Mundial no empate contra o Borussia Dortmund. "Mas hoje conseguimos quatro gols", completou.

Com quatro pontos, mesma pontuação do time alemão, o Fluminense lidera por ter um gol a mais de saldo que o rival. Se empatar com o sul-africano Mamelodi Sundowns na quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), a equipe comandada por Renato Gaúcho garante a classificação para a próxima fase do Mundial.