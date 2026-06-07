Jefté passa por cirurgia no joelho direito, e Palmeiras usa pausa da Copa para recuperá-lo Estadão Conteúdo 07.06.26 17h11 Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras anunciou que o lateral-esquerdo Jefté foi submetido neste domingo a uma cirurgia no joelho direito devido a uma lesão no menisco. O jogador de 22 anos vai iniciar o tratamento nos próximos dias no Núcleo de Saúde e Performance do clube. De acordo com o Palmeiras, Jefté sofreu uma torção no joelho direito durante o jogo contra a Chapecoense no dia 31 de maio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque. O Palmeiras jogou mais de 45 minutos com apenas 10 jogadores e derrotou a lanterna por 1 a 0. Jefté entrou aos 31 do segundo tempo no lugar de Arthur Gabriel. Durante a semana, o lateral foi submetido a exames durante a semana e foi constatada uma lesão no menisco. Revelado pelo Fluminense, Jefté chegou ao Palmeiras em agosto de 2025, vindo do Rangers. Com a camisa do Palmeiras, o lateral disputou 27 partidas. Ele ainda não anotou gol, mas foi responsável por quatro assistências do líder disparado do Brasileiro, com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Jefté terá tempo para se recuperar, já que haverá uma ampla pausa sem jogos dos times brasileiros por causa da Copa do Mundo. A 19ª rodada do Brasileirão será disputada entre os dias 22 e 23 de julho, com os palmeirenses visitando o Coritiba. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Jefté cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47