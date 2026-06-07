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Jefté passa por cirurgia no joelho direito, e Palmeiras usa pausa da Copa para recuperá-lo

Estadão Conteúdo

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras anunciou que o lateral-esquerdo Jefté foi submetido neste domingo a uma cirurgia no joelho direito devido a uma lesão no menisco. O jogador de 22 anos vai iniciar o tratamento nos próximos dias no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

De acordo com o Palmeiras, Jefté sofreu uma torção no joelho direito durante o jogo contra a Chapecoense no dia 31 de maio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque. O Palmeiras jogou mais de 45 minutos com apenas 10 jogadores e derrotou a lanterna por 1 a 0.

Jefté entrou aos 31 do segundo tempo no lugar de Arthur Gabriel. Durante a semana, o lateral foi submetido a exames durante a semana e foi constatada uma lesão no menisco. Revelado pelo Fluminense, Jefté chegou ao Palmeiras em agosto de 2025, vindo do Rangers.

Com a camisa do Palmeiras, o lateral disputou 27 partidas. Ele ainda não anotou gol, mas foi responsável por quatro assistências do líder disparado do Brasileiro, com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo.

Jefté terá tempo para se recuperar, já que haverá uma ampla pausa sem jogos dos times brasileiros por causa da Copa do Mundo. A 19ª rodada do Brasileirão será disputada entre os dias 22 e 23 de julho, com os palmeirenses visitando o Coritiba.

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