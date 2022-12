Japão x Espanha: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (01/12) pela Copa do Mundo 2022

Japão e Espanha disputam nesta quinta-feira (01/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo E na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Khalifa, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Japão x Espanha?

A partida Japão x Espanha pode ser assistida ao vivo pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

VEJA MAIS

Como Japão x Espanha chegam para o jogo?

A equipe do Japão vem de uma vitória por 2 a 1 para a Alemanha e uma derrota contra a equipe da Costa Rica por 1 a 0. Com isso, ocupa a segunda colocação no Grupo E. Já a Espanha, na liderança, soma uma goleada de 7 gols contra a Costa Rica e um empate de 1 a 1 com a Alemanha.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Japão x Espanha

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Internacional de Khalifa, em Doha, no Catar

Data/Horário: 01 de dezembro de 2022, 16h

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistentes: Zakhele Siwela (África do Sul) e Souru Phatsoane (Lesoto)

VAR: Fernando Guerrero (México)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Japão: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Tanaka, Morita, Doan, Kamada e Kubo; Maeda. TÉCNICO: Hajime Moriyasu

Espanha: Simón, Carvajal, Pau Torres (Busquets), Laporte e Alba; Rodri, Gavi (Llorente) e Pedri (Koke); Ferrán Torres (Morata), Asensio e Olmo​. TÉCNICO: Luis Enrique

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)