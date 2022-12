Costa Rica x Alemanha: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (01/12) pela Copa do Mundo 2022

Costa Rica e Alemanha disputam nesta quinta-feira (01/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo E na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa Rica x Alemanha?

A partida Costa Rica x Alemanha pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV e streaming da GloboPlay.

Como Costa Rica x Alemanha chegam para o jogo?

A equipe da Costa Rica vem de uma vitória por 1 a 0 para o Japão e uma goleada de 7 gols sofrida pela Espanha. Com isso, ocupa a terceira colocação no Grupo E. Já a Alemanha, na lanterna, soma um empate de 1 a 1 contra a seleção espanhola e uma derrota de 2 a 1 contra o Japão.

FICHA TÉCNICA

Costa Rica x Alemanha

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, no Catar

Data/Horário: 01 de dezembro de 2022, 16h

Árbitro: Stéphanie Frappart (França)

Assistentes: Karen Diaz Medina (México) e Neuza Back (Brasil)

VAR: Kathryn Nesbitt (Canadá)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Costa Rica: Navas; Duarte, Waston e Chacon; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Torres e Campbell; Contreras. TÉCNICO: Luis Fernando Suarez

Alemanha: Neuer; Kehrer (Klostermann), Süle, Rüdiger e Raum (Günter); Kimmich, Goretzka e Gündogan (Müller); Musiala, Füllkrug e Sane (Gnabry)​. TÉCNICO: Hansi Flick

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)