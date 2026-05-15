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Japão anuncia convocados para a Copa do Mundo com retorno de Tomiyasu e ausência de Mitoma

Estadão Conteúdo

O técnico Hajime Moriyasu anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva realizada em Tóquio, o treinador confirmou os 26 jogadores que defenderão os "Samurai Azuis" no Mundial, em uma relação marcada por retornos importantes e uma baixa de peso por lesão.

A principal ausência é Kaoru Mitoma. Um dos jogadores mais decisivos da seleção japonesa, o atacante do Brighton ficou fora da convocação após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa durante partida contra o Wolverhampton, pela Premier League. Segundo Moriyasu, os exames apontaram que o atleta não teria condições de se recuperar a tempo da competição.

"Recebemos um laudo médico informando que seria difícil para ele retornar durante o torneio. Com base nisso, desistimos de convocá-lo", explicou o treinador.

Sem Mitoma, o protagonismo ofensivo recai ainda mais sobre Takefusa Kubo, destaque da Real Sociedad, e sobre o experiente Wataru Endo, capitão da equipe e peça importante do Liverpool. Apesar de também ter enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, Endo foi confirmado entre os convocados e segue como uma das lideranças do elenco japonês.

"Ele é uma figura central nesta equipe. Espero que contribua dentro de campo, mas também emocionalmente e mentalmente para o grupo", afirmou Moriyasu.

Outro nome que chamou atenção na convocação foi o zagueiro Takehiro Tomiyasu. O defensor, atualmente no Ajax após deixar o Arsenal, não atua pela seleção japonesa há quase dois anos em razão de uma sequência de lesões, mas ganhou voto de confiança da comissão técnica e estará no Mundial.

Moriyasu revelou que a condição física do jogador foi avaliada cuidadosamente antes da decisão. "Nossa equipe médica confirmou que não há problemas físicos. O amistoso contra a Islândia também será importante para que ele ganhe ritmo e intensidade antes da Copa", destacou.

A lista ainda conta com a experiência de Yuto Nagatomo. Aos 39 anos, o lateral-direito disputará sua quinta Copa do Mundo.

Antes da estreia no Mundial, os japoneses enfrentam a Islândia em amistoso no dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio. Na Copa do Mundo, o Japão está no Grupo F, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia será no dia 15 de junho, contra os holandeses, em Dallas.

Veja a lista com os 26 nomes:

Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo . Meias: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito. Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.

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