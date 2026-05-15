Japão anuncia convocados para a Copa do Mundo com retorno de Tomiyasu e ausência de Mitoma Estadão Conteúdo 15.05.26 8h52 O técnico Hajime Moriyasu anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados do Japão para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva realizada em Tóquio, o treinador confirmou os 26 jogadores que defenderão os "Samurai Azuis" no Mundial, em uma relação marcada por retornos importantes e uma baixa de peso por lesão. A principal ausência é Kaoru Mitoma. Um dos jogadores mais decisivos da seleção japonesa, o atacante do Brighton ficou fora da convocação após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa durante partida contra o Wolverhampton, pela Premier League. Segundo Moriyasu, os exames apontaram que o atleta não teria condições de se recuperar a tempo da competição. "Recebemos um laudo médico informando que seria difícil para ele retornar durante o torneio. Com base nisso, desistimos de convocá-lo", explicou o treinador. Sem Mitoma, o protagonismo ofensivo recai ainda mais sobre Takefusa Kubo, destaque da Real Sociedad, e sobre o experiente Wataru Endo, capitão da equipe e peça importante do Liverpool. Apesar de também ter enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, Endo foi confirmado entre os convocados e segue como uma das lideranças do elenco japonês. "Ele é uma figura central nesta equipe. Espero que contribua dentro de campo, mas também emocionalmente e mentalmente para o grupo", afirmou Moriyasu. Outro nome que chamou atenção na convocação foi o zagueiro Takehiro Tomiyasu. O defensor, atualmente no Ajax após deixar o Arsenal, não atua pela seleção japonesa há quase dois anos em razão de uma sequência de lesões, mas ganhou voto de confiança da comissão técnica e estará no Mundial. Moriyasu revelou que a condição física do jogador foi avaliada cuidadosamente antes da decisão. "Nossa equipe médica confirmou que não há problemas físicos. O amistoso contra a Islândia também será importante para que ele ganhe ritmo e intensidade antes da Copa", destacou. A lista ainda conta com a experiência de Yuto Nagatomo. Aos 39 anos, o lateral-direito disputará sua quinta Copa do Mundo. Antes da estreia no Mundial, os japoneses enfrentam a Islândia em amistoso no dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio. Na Copa do Mundo, o Japão está no Grupo F, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia será no dia 15 de junho, contra os holandeses, em Dallas. Veja a lista com os 26 nomes: Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo . Meias: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito. Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção japonesa COpa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Barradão faz nova vítima e Vitória elimina o Flamengo na Copa do Brasil 15.05.26 0h06 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29