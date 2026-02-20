Jannik Sinner admite fase ruim, mas tranquiliza fãs: 'Sei como me recuperar'

Depois de mais de um ano e meio, Jannik Sinner voltou a amargar duas derrotas seguidas antes de uma decisão de torneio no circuito de tênis. Após perder na semifinal do Aberto da Austrália, o italiano se despediu nas quartas do ATP 500 de Doha, nesta quinta-feira.

A queda diante do checo Jakub Mensik marcou o segundo revés consecutivo do tenista. Sinner admitiu que não vive grande fase, mas tranquilizou os fãs ao revelar que possui a estratégia para a volta por cima.

Desde Wimbledon e do Masters 1000 de Montreal, ambos em 2024, quando foi eliminado nas quartas de maneira consecutiva, o italiano alcançava ao menos a decisão em torneios alternados. Foram 19 competições desde então, com 15 finais e 10 títulos.

Sinner reflete sobre o momento atual

A derrota para Mensik foi somente a 14ª desde o início da temporada de 2024. Mesmo assim, foi suficiente para o italiano fazer uma reflexão do atual momento. "Já passei por momentos ainda mais difíceis no passado e sei como dar a volta por cima", disse Sinner aos jornalistas, já de madrugada em Doha, após a derrota.

Sereno, o italiano admitiu que o momento atual não está sendo fácil. "Todo jogador enfrenta altos e baixos. Tive dois anos incríveis e agora estou passando por uma pequena fase ruim, mas isso não me preocupa", avaliou.

"Sei que posso jogar melhor, mas o Jakub jogou e sacou muito bem. Todos nós temos altos e baixos em nossas carreiras, então não estou preocupado. Tentamos melhorar em cada torneio que disputamos. Gostaria de ir o mais longe possível, mas é normal passar por momentos difíceis. Já passei por momentos ainda piores no passado. Sei como me recuperar", completou o tenista.

Planos para a temporada: Indian Wells, Miami e Roland Garros

Antes de iniciar a temporada no saibro, com o objetivo de conquistar Roland Garros, Sinner ainda disputa dois importantes torneios: Indian Wells (a partir de 4 de março) e Miami (começa dia 17), nos quais ele tem rendimento distinto.

"Um dos meus maiores objetivos é Roland Garros, mas ainda estou longe desse objetivo", explicou. "Vimos que todos os jogadores enfrentam dificuldades ao longo de suas carreiras, mas eu não chamaria isso de 'fadiga' ainda. Perdi apenas algumas partidas. Também preciso me lembrar do que fiz nos últimos três anos, em que venci muitas partidas e perdi poucas", mostrou-se calmo.

Ele explicou como está se sentindo: "A confiança para jogar um bom tênis está presente, sim. Indian Wells costuma ser um torneio em que tenho um pouco de dificuldade, vamos ver o que acontece lá, enquanto em Miami sempre joguei bem. Depois começa a temporada de saibro. Estou tentando adicionar algumas novidades ao meu jogo, hoje (quinta-feira) elas não funcionaram tão bem quanto eu gostaria, mas nem todos os dias são iguais."