Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jannik Sinner admite fase ruim, mas tranquiliza fãs: 'Sei como me recuperar'

Após cair diante do checo Jakub Mensik, o ex-líder do ranking admitiu que não vive grande fase

Estadão Conteúdo

Depois de mais de um ano e meio, Jannik Sinner voltou a amargar duas derrotas seguidas antes de uma decisão de torneio no circuito de tênis. Após perder na semifinal do Aberto da Austrália, o italiano se despediu nas quartas do ATP 500 de Doha, nesta quinta-feira.

A queda diante do checo Jakub Mensik marcou o segundo revés consecutivo do tenista. Sinner admitiu que não vive grande fase, mas tranquilizou os fãs ao revelar que possui a estratégia para a volta por cima.

Desde Wimbledon e do Masters 1000 de Montreal, ambos em 2024, quando foi eliminado nas quartas de maneira consecutiva, o italiano alcançava ao menos a decisão em torneios alternados. Foram 19 competições desde então, com 15 finais e 10 títulos.

Sinner reflete sobre o momento atual

A derrota para Mensik foi somente a 14ª desde o início da temporada de 2024. Mesmo assim, foi suficiente para o italiano fazer uma reflexão do atual momento. "Já passei por momentos ainda mais difíceis no passado e sei como dar a volta por cima", disse Sinner aos jornalistas, já de madrugada em Doha, após a derrota.

Sereno, o italiano admitiu que o momento atual não está sendo fácil. "Todo jogador enfrenta altos e baixos. Tive dois anos incríveis e agora estou passando por uma pequena fase ruim, mas isso não me preocupa", avaliou.

"Sei que posso jogar melhor, mas o Jakub jogou e sacou muito bem. Todos nós temos altos e baixos em nossas carreiras, então não estou preocupado. Tentamos melhorar em cada torneio que disputamos. Gostaria de ir o mais longe possível, mas é normal passar por momentos difíceis. Já passei por momentos ainda piores no passado. Sei como me recuperar", completou o tenista.

Planos para a temporada: Indian Wells, Miami e Roland Garros

Antes de iniciar a temporada no saibro, com o objetivo de conquistar Roland Garros, Sinner ainda disputa dois importantes torneios: Indian Wells (a partir de 4 de março) e Miami (começa dia 17), nos quais ele tem rendimento distinto.

"Um dos meus maiores objetivos é Roland Garros, mas ainda estou longe desse objetivo", explicou. "Vimos que todos os jogadores enfrentam dificuldades ao longo de suas carreiras, mas eu não chamaria isso de 'fadiga' ainda. Perdi apenas algumas partidas. Também preciso me lembrar do que fiz nos últimos três anos, em que venci muitas partidas e perdi poucas", mostrou-se calmo.

Ele explicou como está se sentindo: "A confiança para jogar um bom tênis está presente, sim. Indian Wells costuma ser um torneio em que tenho um pouco de dificuldade, vamos ver o que acontece lá, enquanto em Miami sempre joguei bem. Depois começa a temporada de saibro. Estou tentando adicionar algumas novidades ao meu jogo, hoje (quinta-feira) elas não funcionaram tão bem quanto eu gostaria, mas nem todos os dias são iguais."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

ATP 500 de Doha

Jannik Sinner

má fase
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Decisão

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

20.02.26 11h18

futebol

FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará

Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal

20.02.26 9h58

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

Futebol

Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular

Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada

19.02.26 17h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda