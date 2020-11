Janaína Xavier é suspensa pela Globo após foto com Joice Hasselmann

A apresentadora Janaína Xavier foi afastada pela Rede Globo após postar na última semana uma foto ao lado de Joice Hasselmann, então candidata à prefeitura de São Paulo. Os princípios editorias da Globo não permitem apoio público de seus funcionários a candidatos políticos, o que resultou nas suspensão das atividades da apresentadora. As informações foram divulgadas pelo site "UOL".

Janaína exibiu nos seus "stories" do Instagram, que somem após 24h, uma foto onde aparecia ao lado de Joice. Na mesma imagem estava o namorado da profissional da Globo, Gustavo Bonini Guedes, que é também advogado da então candidata do PSL.

Foto que gerou a suspensão da apresentadora (Foto: Reprodução/Instagram)

A imagem começou a circular na redação e os diretores afastaram e suspenderam Janaína por uma semana. Fixa no bancada do "SporTV News", a apresentadora ficou de fora da telinha na última semana. Apesar do debate sobre uma possível demissão, a opção foi descartada e há a possibilidade de que ela volte a partir da próxima segunda-feira.

Os apresentadores Igor Rodrigues e Ana Helena Goebel revezaram na apresentação das edições do "SporTV News".

Janaína assistindo à Ana Helena Goebel (Foto: Reprodução/Instagram)