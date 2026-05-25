Italo Ferreira é campeão de etapa da WSL na Nova Zelândia e assume liderança do ranking O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar somado de 17.50 a 15.80 Estadão Conteúdo 25.05.26 10h23 Italo Ferreira (Reprodução) Italo Ferreira venceu neste domingo (24) a quarta etapa do Circuito Mundial de surfe (WSL), em Manu Bay, na Nova Zelândia. O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar de 17.50 a 15.80, e assumiu a liderança do ranking mundial. A "Brazilian Storm" também se destaca na classificação mundial. Miguel Pupo ocupa a segunda colocação, Gabriel Medina está em terceiro lugar e Yago Dora fecha o top 4 do circuito. A bateria que definiu o título para o surfista potiguar foi marcada por um início movimentado. Cibilic alcançou uma nota 8.90, pressionando Italo. O brasileiro respondeu com uma sequência de aéreos e garantiu um 9.33 dos juízes. A jornada do campeão olímpico O australiano Morgan Cibilic adotou uma postura mais cautelosa, selecionando suas ondas em busca de uma nota superior a 9 para retomar a liderança. Por sua vez, Italo Ferreira continuou buscando ondas para ampliar a vantagem, o que não se mostrou necessário para a vitória. Após a vitória, Italo Ferreira declarou: "Quando vi essa etapa entrando no circuito, pensei: 'Essa pode ser a minha'. Tenho surfado muito e me dedicado bastante. Estou há dois meses na estrada, longe do meu filho e da minha esposa, então coloquei toda minha energia nesse evento". O surfista complementou: "É muito bom voltar ao topo, mas é um longo ano, uma longa jornada. Estou aprendendo novas formas de colocar meu jogo com o (técnico) Leandro (Dora) e espero seguir vencendo baterias e competições". O caminho para o título incluiu desafios significativos. Na semifinal, Italo Ferreira derrotou o compatriota Yago Dora. A bateria chegou a ser suspensa após um fotógrafo da WSL ser atacado por um animal marinho. Após o retorno, o potiguar venceu com placar de 15.10 a 13.33. Nas quartas de final, Yago Dora havia conquistado a primeira nota 10 da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Surfe WSL Ítalo Ferreira campeão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36