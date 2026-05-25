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Italo Ferreira é campeão de etapa da WSL na Nova Zelândia e assume liderança do ranking

O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar somado de 17.50 a 15.80

Estadão Conteúdo
fonte

Italo Ferreira (Reprodução)

Italo Ferreira venceu neste domingo (24) a quarta etapa do Circuito Mundial de surfe (WSL), em Manu Bay, na Nova Zelândia. O campeão olímpico superou o australiano Morgan Cibilic na final, com um placar de 17.50 a 15.80, e assumiu a liderança do ranking mundial.

A "Brazilian Storm" também se destaca na classificação mundial. Miguel Pupo ocupa a segunda colocação, Gabriel Medina está em terceiro lugar e Yago Dora fecha o top 4 do circuito.

A bateria que definiu o título para o surfista potiguar foi marcada por um início movimentado. Cibilic alcançou uma nota 8.90, pressionando Italo. O brasileiro respondeu com uma sequência de aéreos e garantiu um 9.33 dos juízes.

A jornada do campeão olímpico

O australiano Morgan Cibilic adotou uma postura mais cautelosa, selecionando suas ondas em busca de uma nota superior a 9 para retomar a liderança. Por sua vez, Italo Ferreira continuou buscando ondas para ampliar a vantagem, o que não se mostrou necessário para a vitória.

Após a vitória, Italo Ferreira declarou: "Quando vi essa etapa entrando no circuito, pensei: 'Essa pode ser a minha'. Tenho surfado muito e me dedicado bastante. Estou há dois meses na estrada, longe do meu filho e da minha esposa, então coloquei toda minha energia nesse evento".

O surfista complementou: "É muito bom voltar ao topo, mas é um longo ano, uma longa jornada. Estou aprendendo novas formas de colocar meu jogo com o (técnico) Leandro (Dora) e espero seguir vencendo baterias e competições".

O caminho para o título incluiu desafios significativos. Na semifinal, Italo Ferreira derrotou o compatriota Yago Dora. A bateria chegou a ser suspensa após um fotógrafo da WSL ser atacado por um animal marinho. Após o retorno, o potiguar venceu com placar de 15.10 a 13.33. Nas quartas de final, Yago Dora havia conquistado a primeira nota 10 da temporada.

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