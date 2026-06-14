Ítalo cai para Fioravanti na final em El Salvador, mas mantém a ponta da WSL antes de Saquarema Estadão Conteúdo 14.06.26 2h17 Ítalo Ferreira foi derrotado pelo italiano Leonardo Fioravanti na final da etapa de Punta Roca, em El Salvador, neste sábado. Mesmo com o vice-campeonato, o brasileiro segue na liderança do ranking mundial e chega para a próxima etapa, em Saquarema, ainda com a lycra amarela. A bateria começou com o italiano mais consistente, encaixando boas notas desde as primeiras ondas e abrindo vantagem no placar. Ítalo tentou responder ao longo da disputa e cresceu na parte final, quando acertou uma boa onda com aéreo e tirou 7,50, mas não foi suficiente para mudar o cenário. Fioravanti fechou a final com 15,33 pontos contra 10,90 do brasileiro e conquistou o primeiro título da Itália na elite da WSL. Foi também a primeira vitória do italiano sobre Ítalo no circuito, após três derrotas anteriores no confronto direto. O resultado encerra uma etapa de altos e baixos para o brasileiro, que já havia chegado a El Salvador em alerta após sofrer um acidente em treino durante a semana, quando levou oito pontos no joelho direito. Apesar disso, Ítalo deixa Punta Roca na liderança do ranking, com 30.525 pontos, seguido por Gabriel Medina. Fioravanti, com a vitória, sobe para a terceira colocação e entra de vez na briga pelas primeiras posições da temporada. No feminino, a etapa teve vitória de Carissa Moore, que bateu a australiana Tyler Wright em uma final equilibrada e conquistou seu segundo título consecutivo no ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Italo Ferreira WSL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA 14.06.26 0h57 mma sport club Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve 18.11.22 17h19 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50