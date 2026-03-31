Itália vive glórias em outros esportes, enquanto futebol amarga mais uma ausência na Copa Estadão Conteúdo 31.03.26 19h57 A derrota da Itália, nos pênaltis, para a Bósnia e Herzegovina deixou o país fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. A agonia vivida no futebol pelos italianos contrasta com o sucesso em outras modalidades. No tênis, Jannik Sinner coloca a Itália na segunda colocação do ranking mundial da ATP. Com o título recente do Miami Open, ele se aproximou do espanhol Carlos Alcaraz, que tem 1.190 pontos de vantagem. Potência no vôlei, a Itália é a atual campeã mundial tanto no masculino quanto no feminino. Foi a primeira vez que o mesmo país conquistou o feito desde a União Soviética, que obteve a marca em 1952 e 1960. Na Fórmula 1, o jovem Kimi Antonelli, da Mercedes, tem sido destaque na temporada de 2026. Ele ficou em segundo lugar no GP da Austrália e venceu os GPs da China e do Japão. Ainda nas pistas, há domínio italiano na MotoGP. O italiano Alessandro Zaccone é o atual campeão mundial de motovelocidade. E quem lidera a atual temporada é o compatriota Marco Bezzecchi. A última participação da Itália em Copa do Mundo foi na edição de 2014, no Brasil. Na ocasião, o time perdeu duas e empatou uma, com eliminação na fase de grupos. Foi o que aconteceu também em 2010, na África do Sul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Itália sucesso outros esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10