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Itália vive glórias em outros esportes, enquanto futebol amarga mais uma ausência na Copa

Estadão Conteúdo

A derrota da Itália, nos pênaltis, para a Bósnia e Herzegovina deixou o país fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. A agonia vivida no futebol pelos italianos contrasta com o sucesso em outras modalidades.

No tênis, Jannik Sinner coloca a Itália na segunda colocação do ranking mundial da ATP. Com o título recente do Miami Open, ele se aproximou do espanhol Carlos Alcaraz, que tem 1.190 pontos de vantagem.

Potência no vôlei, a Itália é a atual campeã mundial tanto no masculino quanto no feminino. Foi a primeira vez que o mesmo país conquistou o feito desde a União Soviética, que obteve a marca em 1952 e 1960.

Na Fórmula 1, o jovem Kimi Antonelli, da Mercedes, tem sido destaque na temporada de 2026. Ele ficou em segundo lugar no GP da Austrália e venceu os GPs da China e do Japão.

Ainda nas pistas, há domínio italiano na MotoGP. O italiano Alessandro Zaccone é o atual campeão mundial de motovelocidade. E quem lidera a atual temporada é o compatriota Marco Bezzecchi.

A última participação da Itália em Copa do Mundo foi na edição de 2014, no Brasil. Na ocasião, o time perdeu duas e empatou uma, com eliminação na fase de grupos. Foi o que aconteceu também em 2010, na África do Sul.

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