Itália ganha mais um problema às vésperas de decidir ida à Copa do Mundo com corte de atacante Estadão Conteúdo 23.03.26 10h22 A seleção italiana não para de acumular problemas antes de definir sua vida na repescagem da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o pressionado técnico Gennaro Gattuso foi obrigado a cortar o experiente atacante Federico Chiesa, do Liverpool, por causa de problemas físicos que o impedem de atuar em alto nível nos próximos jogos. "O jogador Federico Chiesa, cuja condição foi avaliada ao chegar ao Centro Técnico Federal, foi considerado indisponível para as próximas duas partidas e, em comum acordo com o clube, deixou a concentração da seleção. O jogador do Bologna, Nicolò Cambiaghi, foi convocado para substituí-lo", informou a seleção italiana. Chiesa, de 28 anos, era uma esperança de gols no duelo contra a Irlanda do Norte, marcado para quinta-feira, no Estádio de Bérgamo. Caso supere a rival, a Itália definirá sua vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - caiu na repescagem nas duas últimas edições - diante da vencedora de País de Gales x Bósnia & Herzegovina. O atacante cotado vem sofrendo nas duas últimas temporadas com as lesões que o afastaram de diversos jogos do Liverpool. No fim de semana, pela Premier League, até entrou nos 15 minutos finais, mas não evitou a derrota para o Brighton, por 2 a 1. A comissão técnica italiana constatou que Chiesa ainda não tem condições de atuar por 90 minutos pela falta de ritmo e optou por chamar um jogador que vem atuando com regularidade. Escolha de Gattuso, Nicolò Cambiaghi deve ser opção no banco de reservas, contudo. A Itália começou nesta segunda-feira, em Coverciano, sua preparação para a repescagem da Copa do Mundo. Gattuso, cobrado pela instabilidade da seleção (levou 4 a 1 da Noruega em casa na rodada final das Eliminatórias, ficando seis pontos atrás da rival) e por declarações polêmicas, ainda não sabe quais serão seus 11 titulares diante da Irlanda do Norte, mas o apoio da torcida deve ser determinante na busca de um triunfo em Bérgamo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa do Mundo Itália Chiesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21