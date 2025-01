Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca

Bangu x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (22/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bangu x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, o Flamengo perdeu para o Boavista por 2 a 1, empatou com a Madureira por 1 a 1 e perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1.

Já o Bangu passou por uma derrota de 1 a 0 para Portuguesa, um empate sem gols com o Vasco e outra derrota de 1 a 0 para o Volta Redonda.

Bangu x Flamengo: prováveis escalações

Bangu: Victor Brasil; Kevem, Yuri Garcia, Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto, Lucas Nathan; Macário e Rafael Carioca.

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Da Mata e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Guilherme, Thiaguinho e Carlinhos.

FICHA TÉCNICA

Bangu x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2025, 19h