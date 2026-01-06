Isaquias Queiroz agradece ao Flamengo após fim da parceria na canoagem: 'Oportunidade incrível'

Nada de reclamações, tampouco críticas à decisão dos dirigentes. Um dia após o Flamengo anunciar o encerramento das atividades de canoagem, Isaquias Queiroz, campeão olímpico no C-1 1000m em Tóquio, no Japão, em 2020, e dono de outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze, foi às redes sociais fazer um discurso de agradecimento pelo apoio recebido no clube, onde chegou pela primeira vez em 2011.

Além do principal canoísta do País, o Flamengo também dispensou Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler. O clube rubro-negro também encerrou as atividades do remo paralímpico. A equipe da modalidade tinha Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior.

"Salve, salve torcida rubro-negra, salve, salve todo o Brasil. Pessoal, desculpe minha voz, estou um pouco doente, resfriado, mas já voltei a treinar aqui em Lagoa Santa (na grande Belo Horizonte). Não podia deixar de vir aqui falar com vocês. Passando na verdade para fazer um agradecimento especial ao Clube de Regatas do Flamengo pela oportunidade de ter feito parte dessa torcida incrível, desse clube incrível", iniciou seu vídeo de agradecimento o canoísta.

Isaquias fez questão de valorizar todo o apoio que recebeu do clube carioca. "Estou muito feliz de ter saído lá da Bahia, do Sul da Bahia, de uma cidadezinha pequena, Ubaitaba, em uma modalidade que ninguém conhecia e ter representado o Clube de Regatas do Flamengo no campeonato nacional, no Mundial, isso para mim foi incrível", continuou.

Na memória do medalhista, o fim da parceria não é motivo para lamentos, apenas para gratidão. E ele procurou lembrar de todos que o ajudaram nesta jornada de mais de uma década. "Agradecer toda a diretoria desde 2011, quando iniciei no Flamengo, saí, voltei. Agradecer todos os funcionários do Flamengo pelo carinho que sempre me recebem aí, sempre fui bem tratado. Aos atletas, ao pessoal do remo ali, onde chego e sou bem tratado, me sinto em casa."

O canoísta não permanecerá trabalhando no Rio - a seleção brasileira treina em Minas Gerais desde 2014 - e deixou a definição sobre os próximos passos da carreira para papos futuros. Mas previu "coisas boas vindo" e fez questão de frisar todo o apoio e carinho que teve ao longo dos anos pelos flamenguistas.

"Agradecer a vocês da nação rubro-negra pelas mensagens, pelo apoio que recebi nesses dias aí. Estou aqui para agradecer mesmo, como falei. Para mim foi um momento incrível, mágico, e agora é seguir caminho. Ao longo da semana volto a falar com vocês sobre tudo. Imensamente, de coração, agradeço ao Clube de Regatas do Flamengo, a cada um torcedor pelo incentivo, pelo apoio, onde vou sou reconhecido pela nação rubro-negra pela minha dedicação a esse manto sagrado. Agora vou seguir caminho diferente, mas coisas boas virão por aí. Abraço." N