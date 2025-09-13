Irmãos Thuram marcam na vitória da Juventus no clássico com a Inter de Milão no Italiano Estadão Conteúdo 13.09.25 15h33 O papai Lilian Thuram estava dividido no Juventus Stadium neste sábado. De um estava o meia Khephren, de 24 anos, com a camisa da Juventus, e de outro o atacante Marcus, 28, defendendo a Inter de Milão. Tudo parecia caminhar para uma festa perfeita para a família, já cada irmão havia marcado o terceiro gol de seus times no empate de 6 gols. Nos acréscimos, porém, Adzic marcou um golaço para dar a vitória para o time casa por 4 a 3 pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Juventus chegou à terceira vitória e manteve os 100% de aproveitamento. Já a Inter de Milão amargou sua segunda derrota seguida no campeonato e permanece com 3 pontos. Os times agora se preparam para a estreia na Liga dos Campeões. A Juventus joga novamente em seu estádio diante do Borussia Dortmund na terça-feira, enquanto o time de Milão, atual vice-campeão, vai a Amsterdã e enfrenta o Ajax na quarta-feira. O jogo em Turim foi muito disputado e começou com a Inter de Milão melhor, fazendo uma marcação alta e pressionando o time da casa. A Juventus, porém, também ameaçava e abriu o placar com uma bela jogada concluída por Kelly após assistência do brasileiro Bremer aos 14 minutos. O time de Milão chegou ao empate com o turco Çalhanoglu com assistência de outro brasileiro, Carlos Augusto, ex-Corinthians. Bremer também participou do segundo gol da Juventus, ao tocar para Yildz, que finalizou de fora da área e deixou os anfitriões novamente na frente do placar. No segundo tempo, a Inter de Milão manteve a pressão, maior posse de bola e conseguiu a virada, com Çalhanoglu novamente aos 20 minutos e Marcus Thuram aos 31 minutos. O irmão mais velho não comemorou, talvez por respeito pela história do pai, campeão do mundo pela França em 1998, no time de Turim. A atitude foi bem diferente de Khéphren, que marcou aos 38 minutos. Quando parecia que o jogo caminhava para o empate, Adzic fez um golaço de fora da área aos 46 minutos para decretar a terceira vitória da Juventus no Italiano. Na próxima rodada, o time busca o quarto triunfo no campeonato contra o Verona no sábado, já a Inter tenta a reabilitação contra o Sassuolo, em casa, no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Juventus Inter de Milão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00