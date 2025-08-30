Irmãos escoceses batem recorde ao cruzar o Pacífico em barco a remo após 139 dias no mar Estadão Conteúdo 30.08.25 10h32 Os irmãos Ewan, Jamie e Lachlan MacLean estabeleceram neste sábado um novo recorde mundial ao concluir a travessia mais rápida do Oceano Pacífico em barco a remo. A jornada começou em abril, em Lima, no Peru, e terminou 139 dias depois em Cairns, na Austrália, após 14,5 mil quilômetros percorridos. Durante a expedição, os escoceses enfrentaram tempestades violentas, exaustão, doenças e até o risco de ficar sem comida. Em um dos episódios mais críticos, Ewan chegou a cair no mar antes de ser resgatado pelos irmãos. "Foi a travessia mais rápida do Pacífico feita apenas com força humana, sem paradas e sem apoio", celebraram os irmãos nas redes sociais. "Depois de 139 dias no mar, estamos muito felizes por voltar à terra firme com nossos amigos e familiares." A recepção em Cairns contou com gaitas de fole e familiares emocionados. Celebridades como Mark Wahlberg e o ator Ewan McGregor manifestaram apoio durante a aventura. Segundo Jamie, o irmão do meio, os últimos dias foram os mais desafiadores. "Chegamos a acreditar que ficaríamos sem comida. Mesmo exaustos, tivemos que acelerar o ritmo para não ver os suprimentos acabarem", disse. A primeira refeição após a chegada foi uma pizza. Poucos se arriscam a atravessar todo o Pacífico, da América do Sul à Austrália. O percurso central, da Califórnia ao Havaí, é o mais comum. No início deste ano, o lituano Aurimas Mockus desistiu da travessia por causa do ciclone tropical Alfred. "Esse foi o desafio mais duro da minha vida, e eu não teria feito sem meus irmãos", afirmou Ewan. "Houve momentos de choro, de medo e de tristeza, mas também de superação. O apoio que recebemos fez toda a diferença." A aventura também arrecadou recursos para projetos de água potável em Madagascar. Não é a primeira façanha dos MacLean: em 2020, eles já haviam cruzado o Atlântico em 35 dias, partindo das Ilhas Canárias até Antígua, estabelecendo três recordes mundiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Oceano Pacífico Ewan MacLean Jamie MacLean Lachlan MacLean COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00