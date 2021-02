Irmã do cantor Luan Santana consola namorado Raphael Veiga após derrota do Palmeiras no Mundial

O sonho do título mundial do Palmeiras acabou precocemente neste domingo após a equipe brasileira ser derrotada pelo Tigres, do México, na semifinal do torneio que vem sendo realizado no Qatar. Entre lamentos, uma mensagem de carinho ganhou destaque nas redes: Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, consolou o namorado Raphael Veiga.

- Eu não entendia nada de futebol. Na verdade, ainda não entendo muito, né, amor? Mas eu entendo o suficiente: o futebol é sua paixão e o seu chamado é através dele também - disse Bruna no stories do Instagram.

- Tenho muito orgulho dessa linda história que você está só começando a escrever. Voa alto, bebê - concluiu.

Raphael Veiga, meia do Palmeiras, assumiu nas redes sociais o namoro com Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo Luan Santana, em julho de 2020. O jogador postou uma imagem do casal nas redes sociais.

O Palmeiras segue no Qatar para a disputa do terceiro lugar do Mundial na próxima quinta-feira, às 12h (de Brasília). A grande final entre Tigres e o vencedor de Al Ahly e Bayern de Munique.