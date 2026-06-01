Irã anuncia convocação para a Copa do Mundo e Sardar Azmoun é a grande ausência da lista

O Irã anunciou a lista de jogadores que vai integrar a equipe nacional para a disputa da Copa do Mundo. O técnico Amir Ghalenoei definiu os 26 nomes, mas vai ter dois importantes desfalques para o torneio de seleções.

Na competição, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador não chamou Sardar Azmoun, terceiro maior artilheiro da seleção. Autor de 91 jogos e 57 gols, ele foi alvo de críticas em março pela mídia estatal por aparecer em uma foto nas redes sociais ao lado do primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos.

O episódio não caiu bem já que o país é aliado dos Estados Unidos e apoiador da guerra de Washington contra o Irã. Na últimas semanas, o treinador da seleção nacional garantiu que a sua convocação se basearia apenas em critérios técnicos. No entanto, existe a suspeita de que o atleta tenha ficado de fora por motivos políticos.

Mas além de Azmoun, um outro nome importante que fica de fora é Ali Gholizadeh. Ele no entanto, está ausente da lista por causa de uma uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho.

O Irã integra o Grupo G na Copa do Mundo e faz a sua estreia no dia 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. O time volta a campo para a segunda rodada contra a Bélgica no dia 21, no mesmo palco, e encerra a sua participação nesta fase inicial do torneio seis dias depois diante do Egito.

CONFIRA OS CONVOCADOS DO IRÃ PARA A COPA DO MUNDO:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Tractor Club), Seyed Hossein Hosseini (Sepahan) Mohammad Khalifeh Payam Niazmand (Persepolis)

Defensores: Danial Eiri Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shojae Khalilzadeh (Tractor Club), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Omid Noorafkan (Sepahan) e Ramin Rezaeian (Foolad)

Meio-campistas Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Shabab Al-Ahli), Saman Ghoddos (Al-Ittihad Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender) Mohammad Mohebi (FK Rostov), Amir Mohammad (sem clube), Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor Club) e Aria Yousefi (Sepahan)

Atacantes Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Hadi Habibinejad (Chadormalou Ardakan), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor Club), Amirhossein Mahmoudi (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan) e Mehdi Taremi (Olympiacos)