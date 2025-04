Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (16)) pelo Brasileirão

Internacional x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (16/04), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Bera-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Amazon Prime, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional está na 7ª colocação do Brasileirão com um empate de 0 a 0 fora de casa com o Fortaleza na última rodada do campeonato.

Já o Palmeiras está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro Série A com uma vitória sobre o rival Corinthians por 2 a 0 na última rodada.

VEJA MAIS

Internacional x Palmeiras: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick e Vitinho; Valencia.

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data/Horário: quarta, 16 de abril de 2025, 19h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismos, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)