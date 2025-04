Flamengo x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/04) pelo Brasileirão

Flamengo x Juventude disputam hoje, quarta-feira (16/04), a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e na TV Globo, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo ocupa a 1ª colocação com 2 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 5 gols marcados e 2 sofridos. Na última rodada, o time ganhou do Grêmio, em Porto Alegre.

Já o Juventude está na 3ª colocação com 2 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 4 gols marcados e 3 sofridos. Na última rodada, o time ganhou do Ceará, em Caxias do Sul/RS.

Flamengo x Juventude: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.Técnico: Felipe Luís

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari. Técnico: Fábio Matias.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Juventude

Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data/Horário: quarta-feira, 21h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)