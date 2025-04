Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (16) pelo Brasileirão

Corinthians x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (16/04), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, CazéTV e TV Record, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Corinthians soma no Brasileirão um empate de 1 a 1 com o Bahia, uma vitória de 3 a 0 sobre o Vasco e uma derrota no Derby Paulista por 2 a 0 para o Palmeiras.

Já o Fluminense vem de uma vitória sobre o Santos de Neymar por 1 a 0 e outra em cima do Red Bull Bragantino por 2 a 1, além de uma derrota para o Fortaleza por 2 a 0.

VEJA MAIS

Corinthians x Fluminense: prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Angileri (Bidu); Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Santos), Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Canobbio (Keno) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data/Horário: 16 de abril de 2025, 19h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)