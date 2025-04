Paysandu x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/04) pela Série B

Paysandu x Chapecoense disputam hoje, quarta-feira (16/04), a 3° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Papão vem de duas derrotas na Série B com uma derrota de 2 a 1 para o Athletico-PR dentro de casa e outra de 1 a 0 para o Vila Nova fora de casa. A Chapecoense perdeu as duas partidas, também. Na estreia, 1 a 0 para o CRB e na segunda rodada 2 a 1 para o Coritiba dentro de casa.

Paysandu x Chapecoense: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas e Reverson; Ramón Martínez, André Lima e Giovanni; Marlon Douglas, Eliel e Borasi. Técnico: Luizinho Lopes.

Chapecoense: Rafael Santos; Maílton, Bruno Leonardo, João Silveira e Walter Clar; Bruno Matias, Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Márcio Sérgio. Técnico: Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 16 de abril de 2025, 20h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)