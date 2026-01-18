Internacional sofre virada no fim, perde os 100% e conhece a primeira derrota no Gauchão

O Internacional conheceu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho neste domingo. Mesmo saindo na frente, o time colorado sofreu a virada por 2 a 1 diante do Ypiranga, no Colosso de Erechim, pela terceira rodada da competição, e encerrou a sequência de 100% de aproveitamento no Estadual.

Com o resultado, o Internacional permanece na liderança do Grupo A, com seis pontos. Já o Ypiranga manteve a invencibilidade, chegou aos cinco pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B, liderado pelo Caxias, que soma sete.

A partida marcou mais uma mudança no time colorado, que entrou em campo com sua terceira formação diferente e sob comando de um terceiro treinador neste início de temporada. Ainda assim, o Internacional iniciou melhor o confronto e não demorou a transformar a superioridade em vantagem no placar.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Yago Noal cobrou escanteio na primeira trave, Bruno Henrique apareceu bem posicionado e finalizou de calcanhar para vencer o goleiro Zé Carlos, abrindo o placar no Colosso de Erechim.

Após o gol, o Inter manteve maior controle da posse de bola e trocou passes em busca do segundo. O Ypiranga tentava reagir, mas encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo colorado, pouco exigindo o goleiro Ivan ao longo da etapa inicial.

O time visitante ainda teve a chance de ampliar aos 42 minutos, quando Tabata finalizou para boa defesa de Zé Carlos. No rebote, Gustavo Prado apareceu livre, mas mandou por cima do gol, desperdiçando a melhor oportunidade do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o cenário mudou. Empurrado pela torcida e com postura mais agressiva, o Ypiranga passou a ocupar o campo ofensivo e a pressionar a saída de bola do Internacional. O Colorado, por sua vez, reduziu a intensidade e passou a ter dificuldades para manter o controle do jogo.

A insistência do time da casa foi premiada aos 37 minutos. Após cruzamento rasteiro pela direita, Alan Benítez não conseguiu o corte, e a bola sobrou para Nicolas, que finalizou cruzado. Clayton Sampaio ainda tentou o bloqueio, mas não evitou o empate no Colosso.

Já nos acréscimos, o Ypiranga completou a virada. Aos 48 minutos, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Renan Gorne, ex-Botafogo, cobrou com categoria no canto esquerdo, enquanto Ivan caiu para o lado direito, decretando a vitória do Canarinho.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Inter de Santa Maria na quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 21h30, o Ypiranga visita o Avenida no Eucaliptos, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 2 X 1 INTERNACIONAL

YPIRANGA - Zé Carlos; Cleiton, William Gomes, Walce e Nicolas; Igor Silva, Felipe Ferreira (Henrique Rafael), Ramon Vinicius (Renan Górne) e Lucas Ramos; Gustavo Simões (Gabriel Terra) e Marcelinho (Danielzinho). Técnico: Raul Cabral.

INTERNACIONAL - Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Aguirre; Benjamin Arhin (Kauan Alves), Bruno Henrique (Alisson), Bruno Tabata, Yago Noal (Allex) e Gustavo Prado (João Victor); Raykkonen (João Bezerra). Técnico: Esteban Conde.

GOLS - Bruno Henrique, aos 16 minutos do primeiro tempo. Nicolas, aos 37, e Rafael Gorne, aos 48 minutos do segundo tempo.

CATÕES AMARELOS - Gustavo Simões e Nicolas (Ypiranga); Benjamin Arhin, Bruno Henrique e Raykkonen (Internacional)

ÁRBITRO - Eduardo Fernandes Bastos

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)