Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Internacional se reabilita no Brasileirão e aumenta crise no Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdo

Depois de dois tropeços, o Internacional se reabilitou no Brasileirão. Neste sábado, superou o Red Bull Bragantino por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 19ª rodada, última do primeiro turno. Ricardo Mathias, duas vezes, e Alan Patrick marcaram os gols da vitória, enquanto Isidro Pitta descontou.

O Internacional vinha de empate por 1 a 1 com o Vasco e derrota para o São Paulo, por 2 a 1, ambos em casa. Agora, soma 24 pontos, ainda tem um jogo atrasado contra o Bahia, fora de casa. Já o Red Bull Bragantino não vence há seis jogos no Brasileirão, sendo cinco derrotas seguidas. O time estacionou nos 27 pontos.

No primeiro lance do jogo, Pitta quase marcou para o Red Bull Bragantino. Ele recebeu na área, cortou o marcador, mas foi travado na hora do chute. O Internacional foi mais letal quando chegou e abriu o placar aos seis minutos. Wesley passou em velocidade na esquerda e cruzou. Ricardo Mathias apareceu na primeira trave, se adiantando à marcação, para completar.

O Red Bull Bragantino teve boa chance de empatar quando Laquintana chutou de fora da área, mas Rochet espalmou. No rebote, Lucas Barbosa chutou bem, mas Clayton Sampaio tirou em cima da linha.

Aos 32, o Inter aproveitou outra oportunidade para ampliar o marcador. Após revisão no VAR por toque de mão, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro Cleiton para fazer 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, não deu tempo nem para piscar. O Inter roubou a bola no campo de ataque, Ricardo Mathias saiu na cara do goleiro e não desperdiçou, fazendo 3 a 0 aos 31 segundos.

Pouco depois, aos nove, o Red Bull Bragantino ganhou fôlego, ao diminuir com Isidro Pitta. Ele recebeu de John John na esquerda da área e chutou no alto. A bola desviou em Clayton Sampaio e não deu para Rochet evitar o gol. O gol animou o time paulista, que buscou o ataque, mas com dificuldade para marcar mais um. Davi Gomes levou perigo ao chutar de primeira dentro da área, mas Rochet espalmou bem.

Na reta final, foi o Inter que quase marcou o quarto com Borré. Ele apareceu livre na pequena área, mas errou o cabeceio, mandando por cima. Com isso, o placar terminou mesmo 3 a 1.

O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 20ª rodada. Já o Inter enfrentará duas vezes o Flamengo. Na quarta-feira, às 21h30, faz o primeiro jogo das oitavas de final no Maracanã, no Rio. No domingo seguinte (dia 17), às 18h30, joga no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 3 INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê); Gabriel (Fabinho), Praxedes (Gustavinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Thiago Borbas), Isidro Pitta e Laquintana (Davi Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

INTERNACIONAL - Rochet; Alan Benítez (Aguirre), Clayton Sampaio, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bruno Tabata (Luis Otávio); Ricardo Mathias (Borré) e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Ricardo Mathias, aos seis, e Alan Patrick, aos 32 minutos do primeiro tempo. Ricardo Mathias, aos 32 segundos, e Isidro Pitta, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Red Bull Bragantino). Bruno Tabata e Wesley (Internacional).

RENDA - R$ 106.080,00.

PÚBLICO - 3.197 torcedores.

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Red Bull Bragantino

Internacional
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

SÉRIE B

Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino

Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente

08.08.25 17h15

SÉRIE B

Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B

Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado

08.08.25 15h53

caso de polícia

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

08.08.25 15h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado

09.08.25 7h00

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

Futebol

Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B

Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia

08.08.25 9h05

SÉRIE B

Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B

Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada

09.08.25 18h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda