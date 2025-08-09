Internacional se reabilita no Brasileirão e aumenta crise no Red Bull Bragantino

Depois de dois tropeços, o Internacional se reabilitou no Brasileirão. Neste sábado, superou o Red Bull Bragantino por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 19ª rodada, última do primeiro turno. Ricardo Mathias, duas vezes, e Alan Patrick marcaram os gols da vitória, enquanto Isidro Pitta descontou.

O Internacional vinha de empate por 1 a 1 com o Vasco e derrota para o São Paulo, por 2 a 1, ambos em casa. Agora, soma 24 pontos, ainda tem um jogo atrasado contra o Bahia, fora de casa. Já o Red Bull Bragantino não vence há seis jogos no Brasileirão, sendo cinco derrotas seguidas. O time estacionou nos 27 pontos.

No primeiro lance do jogo, Pitta quase marcou para o Red Bull Bragantino. Ele recebeu na área, cortou o marcador, mas foi travado na hora do chute. O Internacional foi mais letal quando chegou e abriu o placar aos seis minutos. Wesley passou em velocidade na esquerda e cruzou. Ricardo Mathias apareceu na primeira trave, se adiantando à marcação, para completar.

O Red Bull Bragantino teve boa chance de empatar quando Laquintana chutou de fora da área, mas Rochet espalmou. No rebote, Lucas Barbosa chutou bem, mas Clayton Sampaio tirou em cima da linha.

Aos 32, o Inter aproveitou outra oportunidade para ampliar o marcador. Após revisão no VAR por toque de mão, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro Cleiton para fazer 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, não deu tempo nem para piscar. O Inter roubou a bola no campo de ataque, Ricardo Mathias saiu na cara do goleiro e não desperdiçou, fazendo 3 a 0 aos 31 segundos.

Pouco depois, aos nove, o Red Bull Bragantino ganhou fôlego, ao diminuir com Isidro Pitta. Ele recebeu de John John na esquerda da área e chutou no alto. A bola desviou em Clayton Sampaio e não deu para Rochet evitar o gol. O gol animou o time paulista, que buscou o ataque, mas com dificuldade para marcar mais um. Davi Gomes levou perigo ao chutar de primeira dentro da área, mas Rochet espalmou bem.

Na reta final, foi o Inter que quase marcou o quarto com Borré. Ele apareceu livre na pequena área, mas errou o cabeceio, mandando por cima. Com isso, o placar terminou mesmo 3 a 1.

O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 20ª rodada. Já o Inter enfrentará duas vezes o Flamengo. Na quarta-feira, às 21h30, faz o primeiro jogo das oitavas de final no Maracanã, no Rio. No domingo seguinte (dia 17), às 18h30, joga no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 3 INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê); Gabriel (Fabinho), Praxedes (Gustavinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Thiago Borbas), Isidro Pitta e Laquintana (Davi Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

INTERNACIONAL - Rochet; Alan Benítez (Aguirre), Clayton Sampaio, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bruno Tabata (Luis Otávio); Ricardo Mathias (Borré) e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Ricardo Mathias, aos seis, e Alan Patrick, aos 32 minutos do primeiro tempo. Ricardo Mathias, aos 32 segundos, e Isidro Pitta, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Red Bull Bragantino). Bruno Tabata e Wesley (Internacional).

RENDA - R$ 106.080,00.

PÚBLICO - 3.197 torcedores.

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).