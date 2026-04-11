Internacional e Grêmio empatam em jogo morno no Gre-Nal 452

O tão esperado Gre-Nal 452 não entregou o esperado para os torcedores de Internacional e Grêmio. No Beira-Rio, os rivais se enfrentaram na noite deste sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão, e em um jogo de muito suor, mas poucas chances, ficaram apenas no empate, por 0 a 0.

Apesar das poucas chances para os dois lados, quem teve um melhor desempenho no clássico foi o time da casa, que viu o goleiro Weverton evitar a vitória com três grandes defesas.

No retrospecto geral, inclusive, o Internacional segue em boa vantagem. Em 452 jogos, o Grêmio soma 143 vitórias, contra 166 do time do Beira-Rio, além de 143 empates.

O equilíbrio também marca a tabela de classificação para os times gaúchos. Com o resultado, ambos foram a 13 pontos, mas o Grêmio dorme na 11ª colocação, levando vantagem no saldo de gols (0 a -1) frente ao Internacional, em 13°.

Como todo bom clássico, o jogo em Porto Alegre começou quente. Com menos de 10 minutos, o jogo já contava com dois amarelados, mas poucas chances reais de gol. A primeira oportunidade de perigo foi do Internacional, aos 17, quando Borré recebeu de Vitinho, bateu, mas Weverton salvou o Grêmio.

O jogo, porém, caiu em rendimento e ficou muito disputado no setor de meio-campo, sem chances claras e com muita briga por bola, indo para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O Internacional começou a etapa final com o domínio da posse de bola e criando a maior parte das chances no ataque, mas sem objetividade. Do outro lado, o Grêmio teve sua primeira boa chance aos 13, quando Viery chutou de primeira e Rochet defendeu.

Entretanto, o jogo, enfim, passou a esquentar nos minutos finais. Aos 27, Alerrandro saiu sozinho de frente para o gol, mas parou em grande defesa de Weverton, que pegou mais uma logo em sequência, em tentativa de Vitinho. Aos 43, Viery aplicou uma entrada dura em Thiago Maia e foi expulso, mas o jogo não teve novas emoções e acabou sem gols.

Em ritmo acelerado, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time gaúcho volta à Arena do Grêmio para encarar o Deportivo Riestra (ARG), a partir das 19h. Já pelo Brasileirão, os comandados de Luís Castro enfrentam o Cruzeiro, no próximo sábado (dia 18), às 20h30, no Mineirão.

Sem compromisso no decorrer da semana, o Internacional se prepara para voltar a campo no domingo (dia 19), também no Beira-Rio, quando encara o Mirassol, a partir das 11h.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra (Thiago Maia), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Carbonero (Kayky), Vitinho e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Arthur e Nardoni; Amuzu (Gabriel Mec), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Tetê (Enamorado). Técnico: Luís Castro.

CARTÕES AMARELOS - Borré, Gustavo Martins, Villagra, Carlos Vinícius, Mercado e Bernabei.

CARTÃO VERMELHO - Viery (Grêmio).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.480.051,50.

PÚBLICO - 39.135 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).