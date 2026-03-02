Capa Jornal Amazônia
Internacional detona atuação da arbitragem no clássico com o Grêmio: 'Profunda preocupação'

Estadão Conteúdo

A derrota por 3 a 0 para o Grêmio no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, domingo, na Arena Grêmio, está longe de terminar para o Internacional. O clube soltou uma nota de indignação com a arbitragem, sobretudo pela atuação do VAR, que, segundo os colorados, foi determinante para o resultado amplo.

A bronca do Inter vem por dois lances: uma cotovelada de Arthur em Borre que merecia expulsão e por Anderson Daronco ignorar uma falta clara na origem do segundo gol gremista.

"O Sport Club Internacional manifesta sua profunda preocupação e inconformidade com os critérios aplicados na arbitragem do Gre-Nal, especialmente na aplicação de cartões e nas decisões disciplinares, que destoaram da linha que vinha sendo adotada anteriormente na competição", disparou o Inter.

"O clube também recebeu com incredulidade o áudio divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em relação ao lance envolvendo Arthur e Borré, no qual a interpretação apresentada pelo VAR, sob responsabilidade de Daniel Nobre Bins, transfere ao atleta que sofreu a falta a responsabilidade pelo ocorrido. A preocupação se estende, ainda, a outros episódios relevantes da partida que geraram questionamentos", continuou a equipe colorada.

O lance em questão ocorreu no priemiro tempo, na entrada da área. "Possível conduta violenta em disputa de bola com o Arthur", afirmou Daniel Nobre Bins. Logo depois, o responsável do VAR avalia o lance como normal. "Para mim não tem golpe, tem contato, mas sem golpe", escuta de um companheiro. E dá seu veredicto. "Daronco, checado o lance já, tem cotovelo muito forte na cabeça, mas ele (Arthur) chuta a bola e está protegendo, recolhendo o cotovelo", completou.

O árbitro informou aos revoltados colorados no gramado a definição da cabine. "Ele chuta a bola e depois tem choque do braço, mas vira de lado, é o que estou escutando", explicou Daronco aos jogadores do Internacional.

"Reforçamos a importância de critérios claros, uniformes e coerentes, para que haja equilíbrio e segurança na partida final da competição, preservando a lisura e a integridade do espetáculo", cobrou o Inter. "O Departamento de Futebol, em conjunto com o Departamento Jurídico, já solicitou informações adicionais à Comissão de Arbitragem para os devidos esclarecimentos."

Palavras-chave

futebol

Campeonato Gaúcho

Internacional

Grêmio

arbitragem
