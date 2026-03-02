Internacional detona atuação da arbitragem no clássico com o Grêmio: 'Profunda preocupação' Estadão Conteúdo 02.03.26 19h43 A derrota por 3 a 0 para o Grêmio no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, domingo, na Arena Grêmio, está longe de terminar para o Internacional. O clube soltou uma nota de indignação com a arbitragem, sobretudo pela atuação do VAR, que, segundo os colorados, foi determinante para o resultado amplo. A bronca do Inter vem por dois lances: uma cotovelada de Arthur em Borre que merecia expulsão e por Anderson Daronco ignorar uma falta clara na origem do segundo gol gremista. "O Sport Club Internacional manifesta sua profunda preocupação e inconformidade com os critérios aplicados na arbitragem do Gre-Nal, especialmente na aplicação de cartões e nas decisões disciplinares, que destoaram da linha que vinha sendo adotada anteriormente na competição", disparou o Inter. "O clube também recebeu com incredulidade o áudio divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em relação ao lance envolvendo Arthur e Borré, no qual a interpretação apresentada pelo VAR, sob responsabilidade de Daniel Nobre Bins, transfere ao atleta que sofreu a falta a responsabilidade pelo ocorrido. A preocupação se estende, ainda, a outros episódios relevantes da partida que geraram questionamentos", continuou a equipe colorada. O lance em questão ocorreu no priemiro tempo, na entrada da área. "Possível conduta violenta em disputa de bola com o Arthur", afirmou Daniel Nobre Bins. Logo depois, o responsável do VAR avalia o lance como normal. "Para mim não tem golpe, tem contato, mas sem golpe", escuta de um companheiro. E dá seu veredicto. "Daronco, checado o lance já, tem cotovelo muito forte na cabeça, mas ele (Arthur) chuta a bola e está protegendo, recolhendo o cotovelo", completou. O árbitro informou aos revoltados colorados no gramado a definição da cabine. "Ele chuta a bola e depois tem choque do braço, mas vira de lado, é o que estou escutando", explicou Daronco aos jogadores do Internacional. "Reforçamos a importância de critérios claros, uniformes e coerentes, para que haja equilíbrio e segurança na partida final da competição, preservando a lisura e a integridade do espetáculo", cobrou o Inter. "O Departamento de Futebol, em conjunto com o Departamento Jurídico, já solicitou informações adicionais à Comissão de Arbitragem para os devidos esclarecimentos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Internacional Grêmio arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título 02.03.26 17h41 FUTEBOL Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém 02.03.26 17h00 FUTEBOL Paysandu inicia vendas de ingressos para a final do Parazão contra o Remo; veja valores Sócios-torcedores do Paysandu possuem 40% de desconto na compra dos bilhetes. Torcedor comum pagará o valor cheio 02.03.26 15h27 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08