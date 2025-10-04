Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0 Estadão Conteúdo 04.10.25 20h52 Uma forte chuva caiu no estádio Beira-Rio neste sábado e parece ter trazido bons fluídos para o Internacional que venceu por 2 a 0 o Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vitória do time colorado sob o comando do argentino Ramón Díaz, que substituiu Roger Machado após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal. O Internacional vinha de dois empates pela contagem mínima, fora diante do Juventude e, em casa, diante do Corinthians. A vitória quebra um jejum de quatro jogos e deixa o time gaúcho numa situação menos desconfortável, com 32 pontos. Para os supersticiosos, a camisa rosa utilizada pelo time em referência ao mês do 'Outubro Rosa' também deu sorte. O Botafogo voltou a mostrar um futebol bem abaixo do esperado, comprovando a irregularidade já demonstrada na temporada. Mesmo assim, ainda aparece bem na tabela de classificação, com 43 pontos. O jogo começou debaixo de uma forte chuva e ficou claro que o desafio seria descobrir qual time iria se adaptar ao piso pesado. Mas o Internacional conseguiu abrir o placar cedo, logo aos oito minutos. Aguirre recebeu do lado direito e cruzou, o goleiro Léo Linck tentou cortar com um tapa, mas o rebote caiu no pé de Alan Patrick. O meia só completou para as redes. O time gaúcho aproveitou o bom momento e teve chances para ampliar o placar. Aguirre acertou a trave num chute cruzado e depois Vitão cabeceou a bola no travessão, após escanteio cobrado por Alan Patrick. O Botafogo não finalizou com perigo nenhuma vez, embora tivesse quase 60% de posse de bola no primeiro tempo. No intervalo, vários funcionários de manutenção do estádio com rodos tiraram o excesso de água no gramado, principalmente nas laterais. Aparentemente, o piso ficou melhor para o segundo tempo. Mas não começou bem para o Botafogo. O Internacional, literalmente, jogou um balde de água fria na reação botafoguense aos cinco minutos. Num contra-ataque, Carbonero fez o passe diagonal para Vitinho, que saiu em velocidade no meio de dois marcadores. Ele avançou, entrou na área e bateu cruzado por baixo na saída de Leó Linck: 2 a 0. A vantagem deu confiança ao Internacional, que manteve força na marcação na espera de uma possível reação do visitante. Mas a apatia botafoguense foi nítida. A reação, portanto, não passaria de sonho. Por conta da Data-Fifa os dois times vão ter agora um período maior de preparação para a 28ª rodada, que vai acontecer só no dia 15 de outubro, uma quarta-feira. O Internacional vai até o interior de São Paulo para pegar o Mirassol, surpresa da temporada, enquanto o Botafogo fará o clássico com o Flamengo no estádio Nilton Santos. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 0 BOTAFOGO INTERNACIONAL - Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguire, Bruno Henrique (Ronaldo), Thiago Maia (Óscar Romero), Alan Patrick e Bernabéi; Carbonero (Borré) e Vitinho (Bruno Gomes). Técnico: Ramón Díaz. BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia (Mateo Ponte), Alexander Barboza e David Ricardo; Newton (Matheus Martins), Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez (Allan), Arthur Cabral (Mastriani) e Jeffinho (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Alan Patrick, aos oito minutos do primeiro tempo, e Vitinho, aos cinco minutos do segundo. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Sousa (SP) CARTÕES AMARELOS - Bernabéi e Aguirre (Internacional). Newton e Alexander Barboza (Botafogo) PÚBLICO - 18.827 pagantes - 20.805 total RENDA - R$ 261.861,50 LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Botafogo Alan Patrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52