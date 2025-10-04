Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Uma forte chuva caiu no estádio Beira-Rio neste sábado e parece ter trazido bons fluídos para o Internacional que venceu por 2 a 0 o Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira vitória do time colorado sob o comando do argentino Ramón Díaz, que substituiu Roger Machado após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal.

O Internacional vinha de dois empates pela contagem mínima, fora diante do Juventude e, em casa, diante do Corinthians. A vitória quebra um jejum de quatro jogos e deixa o time gaúcho numa situação menos desconfortável, com 32 pontos. Para os supersticiosos, a camisa rosa utilizada pelo time em referência ao mês do 'Outubro Rosa' também deu sorte.

O Botafogo voltou a mostrar um futebol bem abaixo do esperado, comprovando a irregularidade já demonstrada na temporada. Mesmo assim, ainda aparece bem na tabela de classificação, com 43 pontos.

O jogo começou debaixo de uma forte chuva e ficou claro que o desafio seria descobrir qual time iria se adaptar ao piso pesado. Mas o Internacional conseguiu abrir o placar cedo, logo aos oito minutos. Aguirre recebeu do lado direito e cruzou, o goleiro Léo Linck tentou cortar com um tapa, mas o rebote caiu no pé de Alan Patrick. O meia só completou para as redes.

O time gaúcho aproveitou o bom momento e teve chances para ampliar o placar. Aguirre acertou a trave num chute cruzado e depois Vitão cabeceou a bola no travessão, após escanteio cobrado por Alan Patrick. O Botafogo não finalizou com perigo nenhuma vez, embora tivesse quase 60% de posse de bola no primeiro tempo.

No intervalo, vários funcionários de manutenção do estádio com rodos tiraram o excesso de água no gramado, principalmente nas laterais. Aparentemente, o piso ficou melhor para o segundo tempo. Mas não começou bem para o Botafogo.

O Internacional, literalmente, jogou um balde de água fria na reação botafoguense aos cinco minutos. Num contra-ataque, Carbonero fez o passe diagonal para Vitinho, que saiu em velocidade no meio de dois marcadores. Ele avançou, entrou na área e bateu cruzado por baixo na saída de Leó Linck: 2 a 0.

A vantagem deu confiança ao Internacional, que manteve força na marcação na espera de uma possível reação do visitante. Mas a apatia botafoguense foi nítida. A reação, portanto, não passaria de sonho.

Por conta da Data-Fifa os dois times vão ter agora um período maior de preparação para a 28ª rodada, que vai acontecer só no dia 15 de outubro, uma quarta-feira. O Internacional vai até o interior de São Paulo para pegar o Mirassol, surpresa da temporada, enquanto o Botafogo fará o clássico com o Flamengo no estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 0 BOTAFOGO INTERNACIONAL - Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguire, Bruno Henrique (Ronaldo), Thiago Maia (Óscar Romero), Alan Patrick e Bernabéi; Carbonero (Borré) e Vitinho (Bruno Gomes). Técnico: Ramón Díaz. BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia (Mateo Ponte), Alexander Barboza e David Ricardo; Newton (Matheus Martins), Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez (Allan), Arthur Cabral (Mastriani) e Jeffinho (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Alan Patrick, aos oito minutos do primeiro tempo, e Vitinho, aos cinco minutos do segundo. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Sousa (SP) CARTÕES AMARELOS - Bernabéi e Aguirre (Internacional). Newton e Alexander Barboza (Botafogo) PÚBLICO - 18.827 pagantes - 20.805 total RENDA - R$ 261.861,50 LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)