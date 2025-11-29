Internacional anuncia volta de Abel Braga na tentativa de escapar do rebaixamento Estadão Conteúdo 29.11.25 19h42 Após demitir Ramón Díaz, o Internacional optou por um velho conhecido e anunciou a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube. Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, e em sua última passagem levou o time ao vice-campeonato do Brasileiro, em 2020. Agora, porém, sua missão está na parte de baixo da tabela. Após a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Vasco na sexta-feira e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol no sábado, o Inter entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O novo técnico terá agora dois jogos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Abel começa a trabalhar neste domingo, ao lado da comissão permanente do clube, já que além de Ramón Diáz também deixaram o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi. Ramón Díaz chegou a Porto Alegre em setembro e tinha contrato até 2026. Comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileiro Inter Abel Braga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01