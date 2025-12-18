Internacional anuncia uruguaio Paulo Pezzolano como técnico para temporada 2026 Junto com Pezzolano, chega a nova comissão técnica, que vai ser formada por três auxiliares, um preparador físico e ainda um analista de desempenho Estadão Conteúdo 18.12.25 13h43 Paulo Pezzolano (Instagram @scinternacional) O Internacional já tem um treinador. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a contratação de Paulo Pezzolano para comandar o elenco profissional. O uruguaio assinou seu vínculo e fica no clube até dezembro de 2026. Após uma temporada que teve um final conturbado, quando o clube gaúcho se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro somente na última rodada, o novo contratado chega com a missão de liderar a formação de um elenco competitivo. Junto com Pezzolano, chega a nova comissão técnica, que vai ser formada por três auxiliares, um preparador físico e ainda um analista de desempenho. A data para sua apresentação oficial ainda não foi definida. Esta vai ser a segunda experiência do treinador de 42 anos no futebol brasileiro. Em 2022, ele comandou o Cruzeiro na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Com experiência no futebol europeu, seu último clube foi o Watford, da Inglaterra, neste ano. Antes disso, ele também trabalhou na Espanha comandando o Valladolid. Logo na sua chegada, o profissional deverá ter uma reunião com Abel Braga, que vai trabalhar a partir de agora como diretor técnico para traçar o perfil dos reforços e também definir quem não vai fazer parte dos planos para 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Pezzolano técnico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21