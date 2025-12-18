Capa Jornal Amazônia
Internacional anuncia uruguaio Paulo Pezzolano como técnico para temporada 2026

Junto com Pezzolano, chega a nova comissão técnica, que vai ser formada por três auxiliares, um preparador físico e ainda um analista de desempenho

Estadão Conteúdo
fonte

Paulo Pezzolano (Instagram @scinternacional)

O Internacional já tem um treinador. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a contratação de Paulo Pezzolano para comandar o elenco profissional. O uruguaio assinou seu vínculo e fica no clube até dezembro de 2026.

Após uma temporada que teve um final conturbado, quando o clube gaúcho se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro somente na última rodada, o novo contratado chega com a missão de liderar a formação de um elenco competitivo.

Junto com Pezzolano, chega a nova comissão técnica, que vai ser formada por três auxiliares, um preparador físico e ainda um analista de desempenho. A data para sua apresentação oficial ainda não foi definida.

Esta vai ser a segunda experiência do treinador de 42 anos no futebol brasileiro. Em 2022, ele comandou o Cruzeiro na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com experiência no futebol europeu, seu último clube foi o Watford, da Inglaterra, neste ano. Antes disso, ele também trabalhou na Espanha comandando o Valladolid.

Logo na sua chegada, o profissional deverá ter uma reunião com Abel Braga, que vai trabalhar a partir de agora como diretor técnico para traçar o perfil dos reforços e também definir quem não vai fazer parte dos planos para 2026.

Palavras-chave

futebol

Internacional

Pezzolano

técnico
