Inter, por reação na temporada, recebe o Boca Juniors na Libertadores

Vivendo aquele que pode ser considerado o momento mais conturbado em relação ao clima político e também no baixo rendimento técnico da equipe na temporada 2020, o Internacional tenta superar todos os obstáculos abrindo a sua eliminatória nas oitavas de final da Copa Libertadores recebendo o Boca Juniors.

Desde que Abel Braga chegou ao clube em substituição a Eduardo Coudet, além da queda na Copa do Brasil e os reveses para Santos e Fluminense, a drástica mudança de postura da equipe em relação a intensidade no estilo de jogo tem incomodado bastante os torcedores, algo diretamente refletido em críticas nas redes sociais.

Críticas essas, aliás, que já vieram desde o anúncio do retorno de Abelão apesar do passado glorioso dirigindo o Colorado onde se destacam as duas conquistas da Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006.

Apesar de duas derrotas consecutivas na Copa LPF, o novo modelo do Campeonato Argentino, o momento do Boca é de concentração total na Liberta onde avançou com absoluta tranquilidade na primeira fase e chega ao mata-mata "reforçado" com a relação de Eduardo Salvio dentre os nomes que vieram a Porto Alegre.

O jogador que foi um dos destaques da equipe de Miguel Ángel Russo desde a chegada do novo treinador era dúvida mediante ao fato de ter contraído uma lesão muscular no início do mês de novembro. Porém, sua evolução no processo de reabilitação foi tamanha que nem mesmo a ideia de que ele comece jogando está absolutamente descartada.

No caso do Inter, se sabe que o zagueiro Victor Cuesta e o lateral-direito Rodinei, os dois por questão de cartões amarelos, não jogarão o embate de ida contra os argentinos. A ideia mais óbvia é de que Heitor e Rodrigo Moledo sejam os substitutos.

FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL x BOCA JUNIORS

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data e hora: 25/11/2020 - 21h30​Árbitros: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Alejandro Molina e Raúl Orellana (ambos CHI)​VAR: Julio Bascuñán (CHI)​​INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo e Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado, Maurício, D'Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga.

BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini; López, Izquierdoz e Fabra; Villa, Campuzano, Capaldo e Cardona; Tevez e Soldano. Técnico: Miguel Ángel Russo.