Inter lamenta morte de Luís Fernando Veríssimo e relembra texto sobre Mundial de Clubes Estadão Conteúdo 30.08.25 17h08 O Internacional publicou uma nota de pesar pela morte de Luís Fernando Veríssimo, escritor e torcedor do clube que faleceu na madrugada deste sábado, aos 88 anos. O clube relembrou um dos textos do autor sobre uma das maiores glórias coloradas, o Mundial de Clubes de 2006, na publicação. Filho do também escritor Érico Veríssimo, Luís Fernando era conhecido pelo humor e ironia que imprimia às suas crônicas, romances, contos e outros textos. Foi colaborador de diversos jornais brasileiros, entre eles o Estadão. Algumas de suas principais obras foram O Analista de Bagé e A Velhinha de Taubaté. Também era apaixonado por futebol e pelo Inter, constantemente referenciados em suas crônicas e colunas nos momentos bons e ruins. Em um de seus primeiros textos no Estadão, lamentou a derrota do time gaúcho para o Bahia na final do Campeonato Brasileiro de 1988. Em 2004, Veríssimo lançou o livro Internacional: autobiografia de uma paixão. Na nota de pesar, o clube relembrou trechos da crônica Não me acordem, publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, após o Inter se sagrar campeão mundial em 2006, ao derrotar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Outros clubes brasileiros também lamentaram a morte de Veríssimo, como Botafogo e Bahia.