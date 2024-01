Inter encaminha acordo para contratação de Lucas Alario

O Inter encaminhou, nesta terça-feira, 02, o acordo de contratação do atacante argentino Lucas Alario, de 31 anos. De acordo com Pedro Aldave, representante do atleta que atua pelo Eintracht Frankfurt-ALE, Alario deve assinar um contrato de dois anos com o clube gaúcho.

Além disso, o Inter também negocia com outro jogador do clube alemão, Rafael Borré. Na contratação do colombiano, o Colorado deseja adquirir direitos definitivos do jogador, o que também é esperado para Alario.

A expectativa é que as conversas sejam finalizadas até o fim da semana. Alario tem contrato até 30 de junho de 2025 com o clube alemão. O argentino já era cobiçado pelo Colorado e manifestou o interesse em atuar no futebol brasileiro, mas as negociações pararam. Nos últimos dias, foram retomadas e caminham para a oficialização do contrato.

Eduardo Coudet, técnico do clube gaúcho, conhece o atacante e manifestou o desejo em tê-lo como reforço. Em um encontro, o ex-River Plate falou com o treinador e também com o zagueiro Gabriel Mercado, seu compatriota nos tempos em que atuava no clube argentino. Alario não entra em campo desde 15 de abril de 2023, devido a uma cirurgia realizada no joelho direito.

Enquanto luta para finalizar os trâmites com Alario, o Inter segue em busca da contratação de Borré. O colombiano está emprestado pelo Frankfurt ao Werder Bremen. Uma reunião entre o jogador e o clube alemão para tratar da liberação estava agendada para esta terça-feira, 02, mas foi adiada para amanhã, 03.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)