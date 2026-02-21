Inter derrota o Lecce, chega a 6ª vitória seguida no Italiano e amplia vantagem no topo

A Inter de Milão venceu o Lecce por 2 a 0 neste sábado no estádio Via del Mare, em Lecce, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão chegou a seu 14º jogo sem derrota na competição (a sexta vitória seguida) e ampliou sua liderança no topo da tabela. A Inter está com 64 pontos e tem uma vantagem de dez pontos para o Milan, que joga neste domingo contra o Parma. Já o Lecce permanece com 24 pontos, na 17ª posição, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A líder do Italiano dominou o primeiro tempo, mas esbarrou no sólido esquema defensivo montado pelo Lecce. O time comandado por Cristian Chivu não conseguiu criar grandes chances apesar de terminar a primeira etapa com mais de 65% de posse de bola e 14 finalizações.

No segundo tempo, os visitantes seguiram pressionando e aproveitaram as bolas paradas para vencer um time que luta contra o rebaixamento. Aos 30 minutos, Mhkhitaryan aproveitou a sobra após cobrança de escanteio de Di Marco e, livre na área, fez 1 a 0. Sete minutos depois, Di Marco cobrou novo escanteio, desta vez pelo lado esquerdo, Akanji subiu no meio da zaga do Lecce e definiu, de cabeça, o placar.

Tranquila em casa, a Inter de Milão busca agora sobrevida na Champions League. Após a derrota por 3 a 1 na partida de ida dos playoffs para o Bodo/Glimt, da Noruega, o time italiano tenta a vaga nas oitavas de final na terça-feira, no San Siro. Pelo Italiano, a Inter recebe o Genoa no sábado. O Lecce visita o Como no mesmo dia.

Também neste sábado, a Juventus sofreu sua segunda derrota seguida no Italiano. Após perder o clássico com a Inter de Milão por 3 a 2, o clube de Turim foi superado pelo Como por 2 a 0, mesmo jogando em casa. A Juventus tem 46 pontos na quinta posição. O Como está logo atrás com um ponto a menos.