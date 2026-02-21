Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Inter derrota o Lecce, chega a 6ª vitória seguida no Italiano e amplia vantagem no topo

Estadão Conteúdo

A Inter de Milão venceu o Lecce por 2 a 0 neste sábado no estádio Via del Mare, em Lecce, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão chegou a seu 14º jogo sem derrota na competição (a sexta vitória seguida) e ampliou sua liderança no topo da tabela. A Inter está com 64 pontos e tem uma vantagem de dez pontos para o Milan, que joga neste domingo contra o Parma. Já o Lecce permanece com 24 pontos, na 17ª posição, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A líder do Italiano dominou o primeiro tempo, mas esbarrou no sólido esquema defensivo montado pelo Lecce. O time comandado por Cristian Chivu não conseguiu criar grandes chances apesar de terminar a primeira etapa com mais de 65% de posse de bola e 14 finalizações.

No segundo tempo, os visitantes seguiram pressionando e aproveitaram as bolas paradas para vencer um time que luta contra o rebaixamento. Aos 30 minutos, Mhkhitaryan aproveitou a sobra após cobrança de escanteio de Di Marco e, livre na área, fez 1 a 0. Sete minutos depois, Di Marco cobrou novo escanteio, desta vez pelo lado esquerdo, Akanji subiu no meio da zaga do Lecce e definiu, de cabeça, o placar.

Tranquila em casa, a Inter de Milão busca agora sobrevida na Champions League. Após a derrota por 3 a 1 na partida de ida dos playoffs para o Bodo/Glimt, da Noruega, o time italiano tenta a vaga nas oitavas de final na terça-feira, no San Siro. Pelo Italiano, a Inter recebe o Genoa no sábado. O Lecce visita o Como no mesmo dia.

Também neste sábado, a Juventus sofreu sua segunda derrota seguida no Italiano. Após perder o clássico com a Inter de Milão por 3 a 2, o clube de Turim foi superado pelo Como por 2 a 0, mesmo jogando em casa. A Juventus tem 46 pontos na quinta posição. O Como está logo atrás com um ponto a menos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Italiano

Inter de Milão

Lecce
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias?

Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube.

21.02.26 17h23

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

ufc

No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação

Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos

21.02.26 9h00

presentes

Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo

Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube

20.02.26 16h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

21.02.26 7h00

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

decisão judicial

Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube

O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas

21.02.26 17h02

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda