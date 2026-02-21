Inter derrota o Lecce, chega a 6ª vitória seguida no Italiano e amplia vantagem no topo Estadão Conteúdo 21.02.26 17h47 A Inter de Milão venceu o Lecce por 2 a 0 neste sábado no estádio Via del Mare, em Lecce, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão chegou a seu 14º jogo sem derrota na competição (a sexta vitória seguida) e ampliou sua liderança no topo da tabela. A Inter está com 64 pontos e tem uma vantagem de dez pontos para o Milan, que joga neste domingo contra o Parma. Já o Lecce permanece com 24 pontos, na 17ª posição, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A líder do Italiano dominou o primeiro tempo, mas esbarrou no sólido esquema defensivo montado pelo Lecce. O time comandado por Cristian Chivu não conseguiu criar grandes chances apesar de terminar a primeira etapa com mais de 65% de posse de bola e 14 finalizações. No segundo tempo, os visitantes seguiram pressionando e aproveitaram as bolas paradas para vencer um time que luta contra o rebaixamento. Aos 30 minutos, Mhkhitaryan aproveitou a sobra após cobrança de escanteio de Di Marco e, livre na área, fez 1 a 0. Sete minutos depois, Di Marco cobrou novo escanteio, desta vez pelo lado esquerdo, Akanji subiu no meio da zaga do Lecce e definiu, de cabeça, o placar. Tranquila em casa, a Inter de Milão busca agora sobrevida na Champions League. Após a derrota por 3 a 1 na partida de ida dos playoffs para o Bodo/Glimt, da Noruega, o time italiano tenta a vaga nas oitavas de final na terça-feira, no San Siro. Pelo Italiano, a Inter recebe o Genoa no sábado. O Lecce visita o Como no mesmo dia. Também neste sábado, a Juventus sofreu sua segunda derrota seguida no Italiano. Após perder o clássico com a Inter de Milão por 3 a 2, o clube de Turim foi superado pelo Como por 2 a 0, mesmo jogando em casa. A Juventus tem 46 pontos na quinta posição. O Como está logo atrás com um ponto a menos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Lecce COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37