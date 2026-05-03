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Inter de Milão vence Parma, confirma taça com antecedência e conquista o 21º título do Italiano

Estadão Conteúdo

A Inter de Milão é campeã italiana da temporada 2025/26. Neste domingo, a equipe venceu o Parma por 2 a 0, no San Siro, pela 35ª rodada, e garantiu o título com três jogos de antecedência, sem depender de outros resultados.

Os gols que selaram a conquista saíram em momentos-chave da partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, Thuram recebeu passe em profundidade de Zielinski, dominou e finalizou cruzado para abrir o placar. Já na reta final, Lautaro Martínez foi acionado pela direita e encontrou Mkhitaryan dentro da área, que apenas completou para a rede e fechou o resultado.

Com a vitória, a Inter chegou aos 82 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Napoli, vice-líder, que soma 70 e, mesmo vencendo todos os jogos restantes, não ultrapassaria os milaneses. O título encerra qualquer possibilidade de reação dos rivais e confirma a regularidade da equipe ao longo da competição.

Dentro de campo, o roteiro foi de controle dos donos da casa. A Inter dominou as ações desde o início, pressionou o Parma e construiu a vitória sem sustos, diante de um adversário já sem objetivos na temporada. O time visitante ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos, distante tanto da zona de rebaixamento quanto da briga por competições europeias.

O troféu marca o 21º Scudetto da história da Inter, que amplia sua vantagem sobre o Milan na lista de maiores campeões do país. Os nerazzurri agora abrem dois títulos à frente do rival. A Juventus segue como líder do ranking, com 36 conquistas.

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