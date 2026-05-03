Inter de Milão vence Parma, confirma taça com antecedência e conquista o 21º título do Italiano Estadão Conteúdo 03.05.26 18h41 A Inter de Milão é campeã italiana da temporada 2025/26. Neste domingo, a equipe venceu o Parma por 2 a 0, no San Siro, pela 35ª rodada, e garantiu o título com três jogos de antecedência, sem depender de outros resultados. Os gols que selaram a conquista saíram em momentos-chave da partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, Thuram recebeu passe em profundidade de Zielinski, dominou e finalizou cruzado para abrir o placar. Já na reta final, Lautaro Martínez foi acionado pela direita e encontrou Mkhitaryan dentro da área, que apenas completou para a rede e fechou o resultado. Com a vitória, a Inter chegou aos 82 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Napoli, vice-líder, que soma 70 e, mesmo vencendo todos os jogos restantes, não ultrapassaria os milaneses. O título encerra qualquer possibilidade de reação dos rivais e confirma a regularidade da equipe ao longo da competição. Dentro de campo, o roteiro foi de controle dos donos da casa. A Inter dominou as ações desde o início, pressionou o Parma e construiu a vitória sem sustos, diante de um adversário já sem objetivos na temporada. O time visitante ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos, distante tanto da zona de rebaixamento quanto da briga por competições europeias. O troféu marca o 21º Scudetto da história da Inter, que amplia sua vantagem sobre o Milan na lista de maiores campeões do país. Os nerazzurri agora abrem dois títulos à frente do rival. A Juventus segue como líder do ranking, com 36 conquistas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Parma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58