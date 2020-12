Inter de Milão conta com dois gols de Lukaku e segue viva na Champions

A Inter de Milão respirou na Liga dos Campeões ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2, nesta terça-feira, no Borussia-Park, pela quinta rodada do Grupo B da fase de grupos.

O belga Lukaku foi destaque do triunfo, com dois gols. O outro dos italianos foi marcado por Darmian, enquanto Pléa anotou os dois dos alemães.

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕESCom o resultado, a Inter chegou aos cinco pontos e manteve as chances de classificação para as oitavas de final. A equipe terá pela frente, na última rodada, o Shakhtar Donestk, em casa. O time precisa vencer e torcer por uma derrota do Real Madrid contra o Monchengladbach.

Já os alemães conheceram a primeira derrota, mas seguem na liderança, com oito pontos, e precisam apenas de um empate contra o espanhóis para se garantirem nas oitavas.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lukaku encontrou Gagliardini, que rolou para Darmian disparar contra o goleiro suíço Sommer. Aos 46, Lazaro cruzou pela direita para Pléa, que cabeceou para empatar a partida.

Os italianos voltaram a marcar aos 19 da segunda etapa. Lukaku recebeu de Brozovic e recolocou a Inter em vantagem. O belga voltou a marcar aos 28, e o Borussia decretou o segundo, novamente com Pléa. O francês ainda marcou o terceiro gol, mas o lance foi anulado pelo VAR.