Inter cede empate ao Bahia nos acréscimos e segue pressionado na luta contra o rebaixamento

Estadão Conteúdo

O Internacional voltou a pontuar, mas deixou escapar uma vitória crucial ao empatar por 2 a 2 com o Bahia neste sábado, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time gaúcho sob alerta na disputa contra o rebaixamento.

Com a igualdade, o Internacional chega a 37 pontos, ainda muito próximo do grupo inferior e incapaz de abrir vantagem confortável. O time colorado acumulou seu quinto tropeço consecutivo no torneio. O Bahia, que chegou aos 53, perde a chance de consolidar posição dentro da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

A partida reforçou um contraste que acompanha o Bahia: a diferença entre o desempenho como mandante e visitante. Longe de Salvador, a equipe iniciou a rodada com apenas 27,1% de aproveitamento, somando três vitórias, quatro empates e nove derrotas. No Beira-Rio, o tabu segue intacto desde 2014.

O começo foi de maior controle do Bahia, com Pulga e Ademir aparecendo pelos lados, mas faltou precisão nas definições. O Internacional respondeu com intensidade e chegou a marcar com Carbonero, aos 16, mas o VAR anulou o lance por falta de Mercado sobre Willian José na origem da jogada.

A insistência colorada transformou-se em vantagem aos 25 minutos. Bruno Gomes partiu pela direita e acionou Vitinho, que bateu cruzado para vencer Ronaldo. O goleiro ainda impediu Bernabei e Borré, enquanto Vitinho desperdiçou chance clara dentro da pequena área. Ivan salvou em lance cara a cara com Pulga.

O segundo tempo começou com repetição do roteiro. Logo aos três minutos, Juba perdeu a bola no ataque, Bruno Gomes acelerou e lançou Vitinho, que cortou Arias e bateu firme para ampliar. O Bahia respondeu rápido: aos 14, Ademir cruzou da direita, e Willian José completou de primeira para diminuir.

A partir dali, o Bahia ganhou campo e acumulou chegadas. Willian José quase empatou aos 41 ao finalizar na trave direita, ver a bola atravessar a área, tocar na outra trave e parar nas mãos de Ivan, em lance inacreditável que manteve o Internacional à frente no placar naquele momento.

A pressão, porém, encontrou recompensa nos acréscimos. Aos 48, Iago cruzou da direita, David Duarte desviou de cabeça e Tiago apareceu para empurrar para a rede, decretando o empate baiano e silenciando o Beira-Rio.

O Bahia volta a campo no dia 20, quinta-feira, às 18h, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No dia seguinte, às 21h30, o Inter visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 BAHIA

INTERNACIONAL - Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabéi; Thiago Maia (Richard), Luis Otávio e Alan Patrick (Óscar Romero); Vitinho (Gustavo Prado), Borré (Alan Rodríguez) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Erick (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir (Cauly), Willian José e Erick Pulga (Tinga). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Vitinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos quatro, Willian José, aos 14, e Tiago, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carbonero, Ivan, Luiz Otávio e Thiago Maia (Internacional); Iago e Michel Araújo (Bahia)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre)

