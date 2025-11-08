Inter cede empate ao Bahia nos acréscimos e segue pressionado na luta contra o rebaixamento Estadão Conteúdo 08.11.25 20h57 O Internacional voltou a pontuar, mas deixou escapar uma vitória crucial ao empatar por 2 a 2 com o Bahia neste sábado, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time gaúcho sob alerta na disputa contra o rebaixamento. Com a igualdade, o Internacional chega a 37 pontos, ainda muito próximo do grupo inferior e incapaz de abrir vantagem confortável. O time colorado acumulou seu quinto tropeço consecutivo no torneio. O Bahia, que chegou aos 53, perde a chance de consolidar posição dentro da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. A partida reforçou um contraste que acompanha o Bahia: a diferença entre o desempenho como mandante e visitante. Longe de Salvador, a equipe iniciou a rodada com apenas 27,1% de aproveitamento, somando três vitórias, quatro empates e nove derrotas. No Beira-Rio, o tabu segue intacto desde 2014. O começo foi de maior controle do Bahia, com Pulga e Ademir aparecendo pelos lados, mas faltou precisão nas definições. O Internacional respondeu com intensidade e chegou a marcar com Carbonero, aos 16, mas o VAR anulou o lance por falta de Mercado sobre Willian José na origem da jogada. A insistência colorada transformou-se em vantagem aos 25 minutos. Bruno Gomes partiu pela direita e acionou Vitinho, que bateu cruzado para vencer Ronaldo. O goleiro ainda impediu Bernabei e Borré, enquanto Vitinho desperdiçou chance clara dentro da pequena área. Ivan salvou em lance cara a cara com Pulga. O segundo tempo começou com repetição do roteiro. Logo aos três minutos, Juba perdeu a bola no ataque, Bruno Gomes acelerou e lançou Vitinho, que cortou Arias e bateu firme para ampliar. O Bahia respondeu rápido: aos 14, Ademir cruzou da direita, e Willian José completou de primeira para diminuir. A partir dali, o Bahia ganhou campo e acumulou chegadas. Willian José quase empatou aos 41 ao finalizar na trave direita, ver a bola atravessar a área, tocar na outra trave e parar nas mãos de Ivan, em lance inacreditável que manteve o Internacional à frente no placar naquele momento. A pressão, porém, encontrou recompensa nos acréscimos. Aos 48, Iago cruzou da direita, David Duarte desviou de cabeça e Tiago apareceu para empurrar para a rede, decretando o empate baiano e silenciando o Beira-Rio. O Bahia volta a campo no dia 20, quinta-feira, às 18h, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No dia seguinte, às 21h30, o Inter visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 2 X 2 BAHIA INTERNACIONAL - Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabéi; Thiago Maia (Richard), Luis Otávio e Alan Patrick (Óscar Romero); Vitinho (Gustavo Prado), Borré (Alan Rodríguez) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz. BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Erick (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir (Cauly), Willian José e Erick Pulga (Tinga). Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Vitinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos quatro, Willian José, aos 14, e Tiago, aos 48 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Carbonero, Ivan, Luiz Otávio e Thiago Maia (Internacional); Iago e Michel Araújo (Bahia) ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR) RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Internacional Bahia 