Inter avança em negociação com Paulo Pezzolano para definir novo treinador O técnico confirmou que já iniciou conversas, ficou satisfeito com a procura e aguarda a próxima rodada de negociações Estadão Conteúdo 17.12.25 15h03 Pezzolano já comandou o Cruzeiro e atualmente está desempregado (Gustavo Aleixo / Cruzeiro) O Internacional está mais perto de definir um novo nome para assumir o comando técnico do time profissional para a temporada 2026. O uruguaio Paulo Pezzolano, que já comandou o Cruzeiro e atualmente está desempregado confirmou o interesse do time gaúcho. Em entrevista à rádio Espectador, do Uruguai, ele confirmou que já iniciou conversas, ficou satisfeito com a procura e aguarda a próxima rodada de negociações. "É um grande clube e com uma história que chama a atenção. Já falaram comigo, tudo está caminhando e estou atento, escutando atentamente (a proposta)", afirmou. Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023. Na ocasião, ele ajudou o time mineiro a deixar a Série B marcando seu retorno à elite do futebol nacional. Pezzolano, no entanto, disse que tem outras ofertas vai estudar a melhor proposta para saber qual será o seu próximo destino. O interesse pelo uruguaio ganhou força após o técnico Tite confirmar o acerto com o Cruzeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional negociação treinador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46