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Inglaterra x Costa Rica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso

Inglaterra e Costa Rica disputam amistoso preparatório nesta quarta-feira; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Inglaterra e Costa Rica disputam amistoso preparatório nesta quarta-feira; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (X/ @England)

Inglaterra x Costa Rica disputam hoje, quarta-feira (10/06), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Costa Rica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ (streaming), a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 buscando ajustar os últimos detalhes antes da estreia. A equipe comandada por Thomas Tuchel vem de vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, em um jogo no qual o treinador aproveitou para dar minutos a praticamente todo o elenco.

Os ingleses estão no Grupo L do Mundial e estreiam no próximo dia 17 de junho contra a Croácia. O amistoso diante da Costa Rica servirá para testar formações e avaliar jogadores que ainda disputam espaço entre os titulares.

Já a Costa Rica ficou fora da Copa do Mundo de 2026 e utiliza os amistosos para promover renovação e dar experiência ao elenco. Na última partida, a seleção centro-americana foi derrotada por 3 a 1 pela Colômbia e busca uma atuação consistente diante de um dos favoritos ao título mundial.

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Inglaterra x Costa Rica: prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Quansah, Stones, Guehi e Spence; Mainoo e Henderson (Bellingham); Rashford, Rogers e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Darril Araya, Quirós, Mitchell, Salazar e Faerrón; Carlos Mora, Orlando Galo e Alcócer; Carlos Mora e Ugalde. Técnico: Miguel Herrera.

FICHA TÉCNICA
Inglaterra x Costa Rica
Amistoso Internacional
Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, Estados Unidos
Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 17h

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