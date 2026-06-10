Inglaterra x Costa Rica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso Inglaterra e Costa Rica disputam amistoso preparatório nesta quarta-feira; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 10.06.26 16h00 Inglaterra e Costa Rica disputam amistoso preparatório nesta quarta-feira; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (X/ @England) Inglaterra x Costa Rica disputam hoje, quarta-feira (10/06), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inglaterra x Costa Rica ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ (streaming), a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Inglaterra encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 buscando ajustar os últimos detalhes antes da estreia. A equipe comandada por Thomas Tuchel vem de vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, em um jogo no qual o treinador aproveitou para dar minutos a praticamente todo o elenco. Os ingleses estão no Grupo L do Mundial e estreiam no próximo dia 17 de junho contra a Croácia. O amistoso diante da Costa Rica servirá para testar formações e avaliar jogadores que ainda disputam espaço entre os titulares. Já a Costa Rica ficou fora da Copa do Mundo de 2026 e utiliza os amistosos para promover renovação e dar experiência ao elenco. Na última partida, a seleção centro-americana foi derrotada por 3 a 1 pela Colômbia e busca uma atuação consistente diante de um dos favoritos ao título mundial. VEJA MAIS Adversária do Brasil, Escócia goleia Curaçao em amistoso A partida virou goleada aos 36 minutos, após a arbitragem marcar pênalti de Jurien Gaari em Findlay Curtis Eriksen desmaia em campo de novo, e amistoso entre Dinamarca e Ucrânia é encerrado Inglaterra x Costa Rica: prováveis escalações Inglaterra: Pickford; Quansah, Stones, Guehi e Spence; Mainoo e Henderson (Bellingham); Rashford, Rogers e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel. Costa Rica: Patrick Sequeira; Darril Araya, Quirós, Mitchell, Salazar e Faerrón; Carlos Mora, Orlando Galo e Alcócer; Carlos Mora e Ugalde. Técnico: Miguel Herrera. FICHA TÉCNICA Inglaterra x Costa Rica Amistoso Internacional Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, Estados Unidos Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inglaterra Costa Rica amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35