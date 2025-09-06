Inglaterra joga de maneira sonolenta em casa e vence Andorra por 2 a 0 pelas Eliminatórias Estadão Conteúdo 06.09.25 15h07 Em ritmo de um sonolento treino, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 neste sábado no Villa Park, em Birmingham, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os campeões do mundo de 1966 marcaram oito gols e não sofreram nenhum em quatro partidas dessas Eliminatórias. Andorra é o saco de pancadas do grupo, com cinco derrotas em cinco jogos e saldo negativo de dez gols. Na próxima rodada, na terça-feira, os ingleses podem dar um passo significativo rumo à vaga direta para o torneio do próximo ano já que enfrenta a Sérvia, em Belgrado. Os sérvios são os únicos que ameaçam a Inglaterra no Grupo K, já que somam 7 pontos em 3 jogos contra 12 da Inglaterra. Apenas os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na Copa, enquanto quem ficar na segunda posição disputa a repescagem. Albânia e Letônia completam o grupo. A partida contra Andorra foi no Villa Park, estádio do Aston Villa, já que o tradicional Wembley está reservado para shows do Coldplay. Diante de sua torcida, a expectativa era de uma vitória tranquila sobre o 174º colocado (entre 210 países) do ranking da Fifa. No início de junho, em partida com mando de Andorra, os ingleses venceram por um magro 1 a 0, gol de Harry Kane. Como esperado, os anfitriões controlaram a partida, mas a gigantesca posse de bola (mais de 80%) não se traduziu em muitas chances de gols. No primeiro tempo, os ingleses conseguiram apenas seis finalizações e o sistema defensivo de Andorra só foi vazado com um gol do defensor Christian Garcia, que tentou cortar, de cabeça, um cruzamento e marcou de cabeça. Na segunda etapa, o time do técnico alemão Thomas Tuchel voltou um pouco menos apático. Acumulou algumas finalizações perigosas no início do segundo tempo e chegou ao segundo gol também de cabeça. Desta vez, porém, o autor foi um inglês. Declan Rice completou cruzamento da direita de Reece James, aos 22 minutos. Apesar de nova derrota, Andorra pareceu sair de campo satisfeita com o placar. Confira os resultados deste sábado das Eliminatórias Europeias: Letônia 0x1 Sérvia Armênia 0x5 Portugal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa Inglaterra Andorra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato 06.09.25 14h55 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 RACISMO Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco 06.09.25 10h02