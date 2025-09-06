Capa Jornal Amazônia
Inglaterra joga de maneira sonolenta em casa e vence Andorra por 2 a 0 pelas Eliminatórias

Estadão Conteúdo

Em ritmo de um sonolento treino, a Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0 neste sábado no Villa Park, em Birmingham, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os campeões do mundo de 1966 marcaram oito gols e não sofreram nenhum em quatro partidas dessas Eliminatórias. Andorra é o saco de pancadas do grupo, com cinco derrotas em cinco jogos e saldo negativo de dez gols.

Na próxima rodada, na terça-feira, os ingleses podem dar um passo significativo rumo à vaga direta para o torneio do próximo ano já que enfrenta a Sérvia, em Belgrado. Os sérvios são os únicos que ameaçam a Inglaterra no Grupo K, já que somam 7 pontos em 3 jogos contra 12 da Inglaterra. Apenas os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na Copa, enquanto quem ficar na segunda posição disputa a repescagem. Albânia e Letônia completam o grupo.

A partida contra Andorra foi no Villa Park, estádio do Aston Villa, já que o tradicional Wembley está reservado para shows do Coldplay. Diante de sua torcida, a expectativa era de uma vitória tranquila sobre o 174º colocado (entre 210 países) do ranking da Fifa. No início de junho, em partida com mando de Andorra, os ingleses venceram por um magro 1 a 0, gol de Harry Kane.

Como esperado, os anfitriões controlaram a partida, mas a gigantesca posse de bola (mais de 80%) não se traduziu em muitas chances de gols. No primeiro tempo, os ingleses conseguiram apenas seis finalizações e o sistema defensivo de Andorra só foi vazado com um gol do defensor Christian Garcia, que tentou cortar, de cabeça, um cruzamento e marcou de cabeça.

Na segunda etapa, o time do técnico alemão Thomas Tuchel voltou um pouco menos apático. Acumulou algumas finalizações perigosas no início do segundo tempo e chegou ao segundo gol também de cabeça. Desta vez, porém, o autor foi um inglês. Declan Rice completou cruzamento da direita de Reece James, aos 22 minutos. Apesar de nova derrota, Andorra pareceu sair de campo satisfeita com o placar.

Confira os resultados deste sábado das Eliminatórias Europeias:

Letônia 0x1 Sérvia Armênia 0x5 Portugal

