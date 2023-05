Influencer confessa que assediou e perseguiu jogadores do Campeonato Inglês

A influenciadora Orla Melissa Sloan, conhecida pelo apelido de "Devil Baby" (Bebê Diabo), compareceu a um tribunal na Inglaterra e confessou ter cometido crimes de assédio sem violência e perseguição contra jogadores da Premier League. O caso iniciou quando Orla, após sofrer uma desilusão amorosa com o jogador Mason Mount, do Chelsea e da seleção da Inglaterra, admitiu ter se envolvido em um comportamento obsessivo em relação aos atletas do Campeonato Inglês.

VEJA MAIS

Orla compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira (24), onde está enfrentando formalmente as acusações. A sentença será proferida em 20 de junho.

Durante o julgamento, a influenciadora revelou que foi convidada por Ben Chilwell, também jogador do Chelsea, para uma festa, após uma troca de mensagens pelo Instagram. No entanto, seu relacionamento com Mason Mount evoluiu para um encontro íntimo e, posteriormente, para conversas ocasionais por meio de mensagens. Quando as respostas do meio-campista cessaram, Orla passou a utilizar 21 números de telefone diferentes para tentar entrar em contato com ele, mas sempre era bloqueada.

A situação se agravou quando Billy Gilmour, jogador do Brighton, também começou a receber uma série de mensagens da influenciadora, que buscava informações sobre Mason Mount. "Tive que recorrer a medicamentos para dormir, o que afetou meu desempenho em campo", relatou Billy durante o julgamento, conforme noticiado pelo jornal Daily Mail.

De acordo com os registros do processo, o próximo alvo de Orla foi Chilwell, que foi perseguido por ela durante mais de uma semana. Além disso, a influenciadora criou uma conta no Instagram na qual publicava mensagens do jogador com outras mulheres.

O Brighton, clube da primeira divisão inglesa, chegou a adotar medidas de segurança adicionais para se proteger das ações de Orla.