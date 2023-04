Acusado de perseguição contra ex-companheira, advogado agride grupo em restaurante; vídeo

Câmeras de segurança de um restaurante gravaram o momento em que um advogado denunciado por perseguição contra a ex-companheira agride fisicamente um gupo de pessoas que estava no estabelecimento, entre eles uma testemunha no processo contra o agressor. O caso aconteceu na Asa Sul, no Distrito Federal, na noite de sexta-feira (31). Preso em flagrante, Josué Calebe Santanna foi liberado na tarde deste sábado (1), após audiência de custódia.

As imagens das câmeras mostram quando o advogado, de terno preto, entra no espaço, começa uma discussão com o grupo e aponta para duas mulheres. Um homem que estava no grupo se levanta para tentar afastá-lo, mas depois o advogado revida com vários socos.

Segundo conhecidos, Calebe não aceitava o fim do relacionamento, por isso começou a ameaçar a ex-companheira, que não estava no restaurante no momento da agressão. A mulher já teria uma medida protetiva contra o advogado desde o dia 20 de março, quando o homem tentou invadir a casa dela.

O advogado de Josué Calebe nega qualquer tipo de violência contra a mulher e alega que, no restaurante, seu cliente “apenas agiu em legítima defesa”.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no DF afirmou, em nota, que vai propor apuração do caso no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Também ressaltou que não tolera atitudes violentas e desrespeitosas.