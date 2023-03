Jogadores do Cuiabá alegam agressão da PM de Goiânia após partida pela semifinal da Copa Verde

Depois da partida que decretou a eliminação da Copa Verde, o Cuiabá foi a público denunciar agressões sofridas por seus jogadores, ao final do confronto, ocorrido no estádio Serrinha, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (29). O primeiro jogo, realizado no dia 26, em Cuiabá, foi vencido por 1 a 0 pelos donos da casa, que sucumbiram na volta, deixando escapar a chance do tricampeonato da competição.

Em um comunicado divulgado nas plataformas de mídias sociais, o vice-presidente Cristiano Dresch comenta o tratamento recebido por pessoas do Goiás e pela Polícia Militar. Segundo ele, o lateral-direito Matheus Alexandre foi "covardemente agredido". E publicou fotos do jogador com marcas de agressão no rosto. "O lateral Matheus Alexandre levou um soco no rosto de um policial na entrada do vestiário. O Cuiabá não vai aceitar essa falta de respeito, truculência e abuso de poder e vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que os responsáveis sejam devidamente punidos", disse.

O dirigente disse ainda que a PM entrou no vestiário do Cuiabá e agrediu os jogadores, usando termos como "Polícia truculenta" e "mal educada".