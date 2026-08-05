Infantino oferece final da Copa de 2030 ao Marrocos em troca de apoio, diz jornal; Fifa nega Presidente da Fifa enfrenta pressão após plano frustrado e busca reeleição, com o Marrocos se tornando um de seus principais aliados Estadão Conteúdo 05.08.26 15h41 O presidente da Fifa, Gianni Infantino, teria oferecido a final da Copa do Mundo de 2030 ao Marrocos, um dos três países anfitriões da próxima edição do torneio, em troca de apoio para ser reeleito, segundo publicou o jornal britânico The Times. Em resposta ao jornal, a Fifa negou que Infantino tenha feito prometido a final ao Marrocos. "É falso e enganoso afirmar que o Presidente da Fifa tenha feito qualquer promessa em relação à realização da Final da Copa do Mundo FIFA de 2030. Uma decisão será tomada pela FIFA no momento apropriado", disse a entidade que comanda o futebol mundial. Pressionado depois de seu plano fracassado de "vender" a Copa do Mundo, o cartola ítalo-suíço pretende concorrer à reeleição no ano que vem. O pleito está previsto para março de 2027. Segundo o The Times, dirigentes marroquinos se tornaram alguns dos principais aliados de Infantino em meio à massiva perda de apoio do presidente da Fifa em decorrência de sua tentativa frustrada de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que seria vinculada à entidade que e receberia investimento privado. A Federação Real Marroquina de Futebol foi uma das poucas a estar ao lado de Infantino em meio à crise na Fifa. Na semana passada, quando foi anunciada a desistência da Fifa de criar a FFE, o presidente da federação marroquina disse que renovou seu apoio ao dirigente e a "todas as iniciativas destinadas a fortalecer e desenvolver o futebol em nível mundial". A reunião de emergência para estancar a crise na Fifa foi convocada para esta quarta-feira justamente em Rabat, capital do Marrocos. A cidade vai receber também o próximo congresso da entidade, em março do ano que vem, evento que vai definir o próximo presidente. Sede do Mundial de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, Marrocos tem o ambicioso plano de receber a final da Copa. Para isso, está construindo um gigantesco estádio, o Grand Stade Hassan II, que está em construção na província de Benslimane, nos arredores de Casablanca, e é projetado para ser o maior estádio do mundo, com 115 mil lugares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fifa Copa de 2030 Marrocos apoio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Belém recebe etapa Primavera do Circuito das Estações em edição especial de 20 anos Corrida acontece no dia 30 de agosto, com percursos de 5 km e 10 km, reunindo corredores paraenses em mais um capítulo da temporada 2026 10.08.26 18h23 Futebol Remo participa de reunião na CBF que aprova novas regras para arbitragem do Brasileirão Novas normas começam a ser aplicadas já a partir da 23ª rodada da competição. 10.08.26 17h44 Futebol Remo se aproxima de contratação de lateral e atacante para a Série A; saiba quem são A informação é do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+. 10.08.26 16h46 Futebol Após ser hackeado e receber xingamentos ao presidente Tonhão, site do Remo segue fora do ar Conteúdos publicados pelos invasores foram retirados, mas canal oficial de comunicação do clube ainda não foi restabelecido 10.08.26 14h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C 10.08.26 23h06 Futebol Paysandu vira no fim, bate o Confiança e volta ao G8 da Série C Papão sai atrás na Curuzu, mas reage no segundo tempo com gols de Ítalo e Pedro Carrerete e chega aos 24 pontos; time bicolor terá três jogos para confirmar classificação 10.08.26 22h05 FUTEBOL Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e regras da definição das quartas de final Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os últimos participantes no mata-mata da Copa do Brasil 11.08.26 8h28 ENQUETE Sai o resultado da eleição sobre quem é o Homem do futebol paraense Artilheiro histórico e folclórico do Clube do Remo, Alcino, recebeu a maioria dos votos 11.08.26 1h22