Incêndio atinge terreno vizinho ao CT do Fluminense; treino é mantido

Um grande incêndio atingiu o terreno vizinho ao centro de treinamento do Fluminense, em Jacarepaguá, na manhã desta terça-feira. O fogo não chegou ao CT Carlos Castilho e já foi controlado. O Corpo de Bombeiros utilizou os acessos do clube para conter as chamas.

A ocorrência não chegou a atrapalhar o treinamento do elenco no fim da manhã. O grupo se reapresentou nesta terça após a rodada do fim de semana e a comissão técnica comandou a atividade em um dos campos ao lado do terreno atingido pelo incêndio.

As imagens viralizaram nas redes sociais e assustaram torcedores, mas o clube não foi afeitado. A atividade teve início por volta de 11h, mas a contenção do fogo já acontecia desde mais cedo.

Não é a primeira vez que o clube é atingido por um incêndio no terreno próximo. Não é a primeira vez que a vegetação vizinha ao CT é atingida por um incêndio. em 2017, o fogo acabou chegando próximo a um dos campos, mas as chamas foram controladas.