Imprensa europeia se rende a Endrick após hat-trick pelo Lyon: 'Escândalo e início de um rei' Estadão Conteúdo 26.01.26 11h12 O início da trajetória de Endrick no Lyon tem sido destacado pela imprensa internacional. O brasileiro contabiliza quatro gols e uma assistência em apenas três jogos com a camisa do time francês. No último domingo, 25, Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira como profissional. Ele anotou três gols no triunfo por 5 a 2, fora de casa, sobre o Metz, pelo Campeonato Francês. "Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, com um hat-trick. Ele já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França", destacou o jornal espanhol As. O tradicional LÉquipe, da França, foi outro veículo de comunicação que fez elogios a atuação do jovem brasileiro. O jornal citou a rápida adaptação de Endrick ao time francês. "Endrick está imparável. Prova de que, com grandes jogadores, não há necessidade de tempo para se adaptar", afirmou o LÉquipe. "Liderado pelo hat-trick de Endrick, o Lyon goleia o Metz e fica a dois pontos do Olympique de Marselha. Com três gols, o fenômeno brasileiro e sua equipe venceram com folga o lanterna da Ligue 1, no domingo, com grande sucesso ofensivo", continuou. O também jornal francês Le Parisien chegou a falar em "reinado" com o início de Endrick no Lyon. "O início de um rei. Chegando ao Lyon em janeiro vindo do Real Madrid por empréstimo até o fim da temporada, Endrick não demorou a se adaptar ao seu novo campo de jogo: a Ligue 1", disse. "Endrickmania foi oficialmente desencadeada em Lyon. Endrick transbordou confiança em todos os lados e, ao retornar do intervalo, tinha como objetivo marcar seu primeiro hat-trick pelo Lyon. Ele está melhorando a cada jogo e não parece ter teto", previu o jornal Marca. Endrick está emprestado ao Lyon pelo Real Madrid até o fim da temporada europeia. O brasileiro tinha perdido espaço no clube espanhol, quando o Real era comandado por Xabi Alonso. Endrick decidiu aceitar a oferta do Lyon para tentar retomar o melhor futebol e manter o sonho de disputar a Copa do Mundo desse ano.