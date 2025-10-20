Imprensa argentina se rende ao Flamengo após vitória sobre o Palmeiras: 'Verdadeiro show' Estadão Conteúdo 20.10.25 8h53 A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, repercutiu de forma intensa na imprensa argentina nesta segunda-feira. A atuação rubro-negra, às vésperas da semifinal da Copa Libertadores contra o Racing, foi tratada como uma demonstração de força e poder técnico do time carioca. O jornal Clarín abriu espaço generoso para o resultado e exaltou o desempenho do Flamengo. "É o bicho-papão do futebol brasileiro", escreveu a publicação, que descreveu o primeiro tempo como "luxuoso" e um "verdadeiro show". O diário destacou que o time chega embalado para o confronto continental após derrotar, em sequência, Botafogo e Palmeiras. O Clarín também chamou atenção para a qualidade individual do elenco e a forma como o Flamengo tem imposto seu jogo. Segundo o veículo, o time dirigido por Filipe Luís "assusta os rivais pelo talento e pela intensidade", e o Racing "precisará de uma atuação quase perfeita" para frear o momento rubro-negro. O Olé seguiu linha parecida, ressaltando o "alto desempenho" do Flamengo. O diário argentino lembrou que a equipe atuou com força máxima, mesmo com o desgaste físico, e enfatizou a lesão do zagueiro Léo Ortiz. Para o Olé, o triunfo sobre o Palmeiras reforça o status do Flamengo como um dos times mais dominantes do continente. A publicação destacou que o adversário argentino deve estar em alerta diante de um elenco que soma qualidade técnica, confiança e ritmo competitivo. Com a vitória, o Flamengo igualou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e chega à semifinal da Libertadores com status de favorito. A semifinal contra o Racing está marcada para quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo imprensa argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32 Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31