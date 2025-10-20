Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Imprensa argentina se rende ao Flamengo após vitória sobre o Palmeiras: 'Verdadeiro show'

Estadão Conteúdo

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, repercutiu de forma intensa na imprensa argentina nesta segunda-feira. A atuação rubro-negra, às vésperas da semifinal da Copa Libertadores contra o Racing, foi tratada como uma demonstração de força e poder técnico do time carioca.

O jornal Clarín abriu espaço generoso para o resultado e exaltou o desempenho do Flamengo. "É o bicho-papão do futebol brasileiro", escreveu a publicação, que descreveu o primeiro tempo como "luxuoso" e um "verdadeiro show". O diário destacou que o time chega embalado para o confronto continental após derrotar, em sequência, Botafogo e Palmeiras.

O Clarín também chamou atenção para a qualidade individual do elenco e a forma como o Flamengo tem imposto seu jogo. Segundo o veículo, o time dirigido por Filipe Luís "assusta os rivais pelo talento e pela intensidade", e o Racing "precisará de uma atuação quase perfeita" para frear o momento rubro-negro.

O Olé seguiu linha parecida, ressaltando o "alto desempenho" do Flamengo. O diário argentino lembrou que a equipe atuou com força máxima, mesmo com o desgaste físico, e enfatizou a lesão do zagueiro Léo Ortiz.

Para o Olé, o triunfo sobre o Palmeiras reforça o status do Flamengo como um dos times mais dominantes do continente. A publicação destacou que o adversário argentino deve estar em alerta diante de um elenco que soma qualidade técnica, confiança e ritmo competitivo.

Com a vitória, o Flamengo igualou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e chega à semifinal da Libertadores com status de favorito. A semifinal contra o Racing está marcada para quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

imprensa argentina
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão'

Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada

19.10.25 17h37

Mais esportes

Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025

Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior

19.10.25 15h53

Corrida do Cirio

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

19.10.25 13h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

20.10.25 7h00

Futebol

Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B

Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição

18.10.25 22h32

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda