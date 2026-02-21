Ignacio Buse, algoz de João Fonseca, derruba Berrettini e vai à semifinal do Rio Open Estadão Conteúdo 21.02.26 10h17 Carrasco de João Fonseca nas oitavas de final do Rio Open, Ignacio Buse tirou mais um favorito de seu caminho. Dessa vez a vítima foi o italiano Matteo Berrettini, uma das grandes estrelas do torneio por sua história com ex-top 6 do mundo. A vitória foi por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3, em jogo com duas paralisações por causa da chuva. Buse mostrou a mesma disposição que exibiu no jogo contra Fonseca e foi ainda mais surpreendente no embate com o italiano. Quebrou o adversário logo no primeiro serviço do jogo e confirmou para abrir 2/0 em seguida. O jogo só voltou at er uma quebra no nono game, aquele em que o peruano garantiu a vitória parcial por 6/3. Berrettini voltou muito melhor para o segundo set e teve uma atuação bastante superior à do adversário. Conseguiu duas quebras a partir do terceiro game e fechou sem maiores dificuldades. Buse só voltou a pontuar no sétimo game, mas já era tarde demais para construir uma reação. A história se inverteu no set final, no qual o peruano voltou a ser dominante. Uma quebra no segundo game abriu caminho para que ele confirmasse a vitória que o colocou na primeira semifinal de sua carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Ignacio Buse COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13