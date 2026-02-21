Ignacio Buse, algoz de João Fonseca, derruba Berrettini e vai à semifinal do Rio Open

Carrasco de João Fonseca nas oitavas de final do Rio Open, Ignacio Buse tirou mais um favorito de seu caminho. Dessa vez a vítima foi o italiano Matteo Berrettini, uma das grandes estrelas do torneio por sua história com ex-top 6 do mundo. A vitória foi por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3, em jogo com duas paralisações por causa da chuva.

Buse mostrou a mesma disposição que exibiu no jogo contra Fonseca e foi ainda mais surpreendente no embate com o italiano. Quebrou o adversário logo no primeiro serviço do jogo e confirmou para abrir 2/0 em seguida. O jogo só voltou at er uma quebra no nono game, aquele em que o peruano garantiu a vitória parcial por 6/3.

Berrettini voltou muito melhor para o segundo set e teve uma atuação bastante superior à do adversário. Conseguiu duas quebras a partir do terceiro game e fechou sem maiores dificuldades. Buse só voltou a pontuar no sétimo game, mas já era tarde demais para construir uma reação.

A história se inverteu no set final, no qual o peruano voltou a ser dominante. Uma quebra no segundo game abriu caminho para que ele confirmasse a vitória que o colocou na primeira semifinal de sua carreira.