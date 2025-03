Iga Zwiatek estreia bem no WTA de Miami e aumenta freguesia sobre Caroline Garcia

Campeã em 2022, a polonesa Iga Swiatek já está na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells. Sem sustos, a segunda do mundo passou pela francesa Caroline Garcia, em queda brusca na carreira, em sets direto, parciais de 6/2 e 7/5 nesta sexta-feira. Foi o sexto triunfo em sete encontros da número 2 do mundo que ainda busca o primeiro título na temporada.

Swiatek entrou em quadra com amplo favoritismo diante de Garcia, de quem ganhou na segunda rodada em Indian Wells, há 15 dias, e tinha 5 a 1 no confronto. E começou se impondo, abrindo rapidamente 4 a 0 no primeiro set, vencido por 6 a 2 após 30 minutos.

Até então soberana na partida, a número 2 do mundo viu a francesa melhorar no set seguinte, no qual começou a ameaçar o serviço da polonesa e desperdiçou um set point com 5 a 4.

A francesa não conseguiu fechar a parcial, permitiu a quebra a seguir e acabou eliminado após levar 7 a 5. Swiatek avança à terceira fase em sua missão de apagar a má impressão da edição passada, na qual caiu logo nas oitavas de final, diante de Ekaterina Alexandrova.

"Foi (um segundo set) complicado. Não comecei bem, minha energia caiu muito rápido. Tentei acordar e manter a intensidade do primeiro set, apenas pensando em seguir em frente, ir em frente", afirmou a polonesa. "Ela usou a primeira chance que teve para voltar a jogo. É isso que as melhores jogadoras fazem. Mas estou feliz por ter conseguido pará-la no final."

A surpresa em Miami na largada da jornada feminina foi a eliminação de Diana Shnaider, 13ª favorita, para Anna Blinkova, por 6/4 e 7/6 (7/0), em duelo de tenistas russas. Também representante da Rússia, Anna Kalinskaya passou pela japonesa Moyuka Uchijima com 6/1 e 6/3.